Itália e Brasil firmam acordo para desenvolvimento conjunto da mobilidade aérea Memorando entre ENAC e ANAC prevê cooperação técnica, formação profissional e alinhamento regulatório Luiz Fara Monteiro 11/08/2025 - 07h40 (Atualizado em 11/08/2025 - 07h40 )

Acordo firmado entre o presidente da ENAC, Pierluigi Di Palma, e o diretor-presidente da ANAC, Adriano Miranda Divulgação Conexão Press

Em um movimento estratégico para fortalecer a cooperação internacional no setor de aviação civil, as autoridades aeronáuticas do Brasil e da Itália assinaram nesta quarta-feira (6) um Memorando de Entendimento (MoU) que estabelece bases para o desenvolvimento conjunto da mobilidade aérea avançada entre os dois países.

O acordo foi firmado entre o presidente da ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Pierluigi Di Palma, e o diretor-presidente da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), Adriano Miranda, durante a visita institucional da delegação italiana ao Brasil. A assinatura contou com a presença do Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese. “Este acordo representa um passo importante não apenas para o setor de aviação, mas também para o fortalecimento das relações estratégicas entre Itália e Brasil. Estamos diante de uma parceria que alia tecnologia, segurança e sustentabilidade, com impactos positivos para a economia e para a formação de profissionais altamente qualificados”, afirmou o embaixador Alessandro Cortese.

Cooperação técnica

O protocolo bilateral tem como foco a criação de programas conjuntos de formação profissional na área aeronáutica, a adoção de padrões compartilhados em segurança operacional (safety), segurança contra atos ilícitos (security) e aeronavegabilidade, além do alinhamento regulatório para permitir a implantação de vertiportos e fomentar o desenvolvimento da mobilidade aérea urbana e sustentável.

‌



Para o presidente da ENAC, Pierluigi Di Palma, o memorando “consolida uma trajetória de colaboração internacional que se projeta para o futuro da aviação”. “Este protocolo técnico define uma linha de coordenação estratégica entre nossas Autoridades, que, por meio da troca de conhecimento e da harmonização regulatória, contribuirá para uma mobilidade aérea cada vez mais segura, inovadora e sustentável”, afirmou Di Palma.

Agenda em BrasíliaAntes da assinatura, as delegações da ENAC e da ANAC participaram de reuniões técnicas com foco em concessões aeroportuárias e projetos especiais. Também fizeram uma visita ao Aeroporto Internacional de Brasília e à sede da Inframerica, onde foram recebidos pelo CEO Jorge Arruda e pela gerente de desenvolvimento de negócios Andréia Pinheiro.

‌



A expectativa, segundo a ANAC, é que os desdobramentos do acordo avancem nos próximos meses com a criação de grupos de trabalho conjuntos e a elaboração de projetos-piloto voltados à infraestrutura de mobilidade aérea urbana.

‌



