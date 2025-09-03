Jatos Embraer E190-E2 e E195-E2 recebem Certificação de Tipo da Autoridade de Aviação Civil da África do Sul Família de jatos E2 da oferece flexibilidade operacional para as companhias aéreas com adequação da capacidade à demanda Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/09/2025 - 15h44 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h44 ) twitter

Família E2: flexibilidade operacional Divulgação Embraer

A família E-Jets E2 da Embraer recebeu a Certificação de Aceitação de Tipo da Autoridade de Aviação Civil da África do Sul (SACAA, na sigla em inglês). Este é mais um marco significativo no sucesso global da família de aeronaves, reforçando sua adequação para o mercado africano.

“Esta certificação abre novas oportunidades para a aeronave, que já alcançou sucesso significativo em todo o mundo”, afirma Stephan Hannemann, Vice-Presidente Sênior para África e Oriente Médio da Embraer Aviação Comercial. “Os passageiros poderão experimentar o conforto líder de sua classe do E2 muito em breve.”

A família de jatos E2 da Embraer oferece flexibilidade operacional para as companhias aéreas, com adequação da capacidade à demanda, aumento de frequências e aperfeiçoamento da conectividade. Atualmente, o E190-E2 e o E195-E2 são as aeronaves de corredor único mais eficientes em termos de combustível, oferecendo uma melhoria de 17,3% e 29% na eficiência por assento, respectivamente, em comparação com a geração anterior de E-Jets.

O anúncio vem em seguida do anúncio de uma expansão significativa da frota da Airlink, a principal companhia aérea da África do Sul, que finalizou recentemente um contrato de leasing com a Azorra para dez novos jatos Embraer E195-E2. As primeiras entregas são esperadas ainda este ano, e com previsão de serem finalizadas até 2027. Essas aeronaves acomodarão até 136 passageiros em uma configuração confortável 2x2 da Embraer, apoiando o crescimento da Airlink em rotas de alta densidade e emergentes na África Subsaariana.

“A Embraer está estabelecida de maneira sólida como líder de mercado no segmento de até 150 assentos na África, uma região chave para nós. A Airlink é nossa cliente de longa data e estamos muito satisfeitos com a notícia de que a companhia aérea será a primeira operadora do E2 na África do Sul. Este jato de corredor único é o mais eficiente e sob medida para apoiar os planos ambiciosos de crescimento da Airlink em toda a África Austral”, afirma Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.

“A aceitação de tipo pela SACAA na África do Sul representa um marco importante para nós, enquanto preparamos para a entrega e entrada em serviço do Embraer E195-E2 de última geração, equipado com os motores da Pratt & Whitney. A capacidade e o alcance adicionais do E2 permitirão que a Airlink responda ao aumento da demanda em algumas de nossas rotas de maior demanda, além de ampliar nossa malha aérea, proporcionando conexões confortáveis para clientes em novos mercados”, diz o CEO da Airlink, de Villiers Engelbrecht.

O processo de aceitação de tipo foi apoiado de maneira próxima pela Pratt & Whitney, parceira de motores da Embraer, já que os motores PW1900G de próxima geração do E2 foram certificados em paralelo na África do Sul. Com a certificação da SACAA em vigor, os jatos E2 da Embraer estão prontos para desempenhar um papel fundamental na formação do futuro da aviação na África do Sul e região.

