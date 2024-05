Kits exclusivos da Emirates e Bulgari para o verão 2024

Alto contraste

A+

A-

Emirates: Kits exclusivos Bulgari (Emirates)

A Emirates está oferecendo aos clientes da First Class e Business Class uma nova coleção de kits exclusivos da Bulgari para a temporada de verão no Hemisfério Norte. Os kits devem ser introduzidos gradualmente em rotas selecionadas e voos de longo curso e apresentam novas paletas de cores criadas para combinar com os modernos interiores das cabines das aeronaves recém-reformadas da Emirates. Além disso, os kits oferecem as novas fragrâncias mais vendidas da Bulgari, marca italiana de luxo mundialmente reconhecida.

Como parte do compromisso da Emirates de fornecer experiências excepcionais aos clientes a bordo, a nova linha apresenta a seleção de 8 bolsas colecionáveis na First Class e Business Class em uma variedade de cores e tecidos, que contêm vários itens para viagens. Os clientes vão encontrar fragrâncias Bulgari, incluindo a High-Perfumery Collection Le Gemme, oferecida em designs criados exclusivamente para a Emirates, um espelho Bulgari laqueado a ouro como lembrança, muitas mimos de autocuidado para viagens e novas adições como protetores de ouvido de espuma e elásticos macios para o cabelo.

Novos kits da First Class

Na First Class, a luxuosa linha masculina apresenta duas bolas colecionáveis individuais que contêm uma variedade de itens para garantir que os clientes da Emirates voem melhor. Estão disponíveis em dois formatos, uma nécessaire clássica e uma elegante bolsa de mão, ambas em couro sintético marrom com detalhes em verde floresta e detalhes em creme. Dentro está um frasco exclusivo de 30ml do novo BVLGARI LE GEMME KOBRAA Eau de Parfum. Inspirado na enigmática pedra Snake Jasper, símbolo da regeneração poderosa e força vital, o perfume foi desenvolvido com bases em uma das matérias-primas mais sagradas – o incenso preto. Criado pelo mestre perfumista Jacques Cavallier, o perfume apresenta as características limpas e frescas do incenso branco e adiciona poderosas notas esfumaçadas. O kit também traz outros produtos Bulgari, como um bálsamo pós-barba, uma emulsão para o corpo, uma toalha de limpeza e um protetor labial, apresentados aos clientes em uma bolsa com cordão da Bulgari. O kit também inclui um aparelho de barbear Gillette, espuma de barbear, kit de higiene bucal, desodorante, lenços de papel, protetores de ouvido e escova de cabelo dobrável.

Publicidade

A versão feminina na First Class inclui duas bolsas metálicas na cor champanhe-bronze colecionáveis, com detalhes e forro na cor turquesa. Uma bolsa tem o formato de nécessaire maior e a outra tem o formato de estojo. Dentro dos kits está um frasco exclusivo de 30ml do novo BVLGARI LE GEMME OROM Eau de Parfum. Esta fragrância excepcional foi criada pela mestre perfumista Sophie Labbé para refletir o duplo gênero da requintada baunilha, a segunda especiaria mais cara do mundo. O perfume BVLGARI LE GEMME OROM exala uma intensa fragrância âmbar amadeirada com a preciosa madeira de oud e baunilha bourbon. O kit também tem um espelho laqueado a ouro com a gravação Bulgari, uma peça de lembrança feita exclusivamente para a Emirates, acomodada em uma bolsa Bulgari macia, além de outros produtos Bulgari, como emulsão facial, uma emulsão para o corpo, uma toalha de limpeza e um protetor labial. Para garantir que os passageiros da First Class cheguem ao seu destino totalmente revigorados, o kit também inclui protetores de ouvido, kit de higiene bucal, desodorante, lenços de papel, escova de cabelo dobrável e um novo elástico macio para o cabelo na cor preta.

Novos kits da Business Class

Publicidade

Apresentando um elegante tom creme suave com toques de coral, os kits da Business Class oferecem dois formatos de bolsa para mulheres, uma nécessaire clássica e uma bolsa, ambas feitas de couro sintético. Os kits apresentam a icônica fragrância BVLGARI OMNIA CORAL Eau de Toilette, inspirada na vitalidade solar do coral vermelho e desenvolvida pelo mestre perfumista Alberto Morillas. A nota inicial tem o brilho da essência de bergamota e goji berries, com nuances suaves de notas de hibisco laranja de cores vivas. As notas de corpo de flores apresentam a evanescência fresca do acorde de nenúfar e um acorde frutado de romã misturado com a elegância da essência da madeira de cedro. Os clientes também receberão uma emulsão facial e uma loção para o corpo com aroma Omnia Coral, além de um protetor labial Bulgari. Outros itens essenciais serão oferecidos aos clientes, incluindo um kit de higiene bucal, protetores de ouvido, um espelho duplo feito de um material de palha de trigo, um desodorante, lenços de papel e uma escova de cabelo dobrável e um novo elástico macio para o cabelo na cor preta.

A versão masculina do kit da Business Class apresenta duas bolsas contemporâneas de tecido marrom com detalhes em couro sintético creme, em formato portátil e uma nécessaire clássica. O perfume desses kits é o BVLGARI MAN IN BLACK Eau de Parfum, o icônico perfume masculino da marca. Alberto Morillas é o mestre perfumista desta fragrância âmbar picante e magnética, com notas de especiarias vibrantes e um acorde de couro. Inspirado no mesmo perfume icônico, estão incluídos um bálsamo pós-barba perfumado e uma loção para o corpo BVLGARI MAN IN BLACK, além de uma lâmina de barbear Gillette, espuma de barbear, um kit de higiene bucal, protetores de ouvido, um desodorante, lenços de papel e uma escova de cabelo dobrável feita de palha de trigo.

Publicidade

A Emirates e a Bulgari trabalham juntas há mais de 15 anos. Os kits Bulgari terão sua 16ª versão oferecida a bordo na temporada de verão de 2024, com itens de luxo exclusivos para os clientes da Emirates do mundo todo.SOBRE A EMIRATES

A partir de seu hub global em Dubai, a Emirates atende a clientes em seis continentes, fornecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento do cliente com seus serviços líderes do setor em terra e no céu, fornecidos por funcionários apaixonados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 de fuselagem larga, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge, e seu sistema de entretenimento a bordo ice, premiado por 14 anos consecutivos como o “melhor no céu”, está disponível em todos os assentos da sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis e se concentra em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.