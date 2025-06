LATAM abre mais de 160 vagas para pilotos no Brasil; inscrições vão até 20 de junho Nova seleção consolida companhia como a maior empregadora da aviação civil brasileira e com as melhores oportunidades de carreira no setor Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/06/2025 - 16h08 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h08 ) twitter

Seleção abrirá 160 vagas para pilotos Divulgação LATAM

A LATAM Airlines Brasil acaba de abrir um novo processo seletivo para contratar mais de 160 pilotos no país. São cerca de 150 vagas para copilotos e 10 para comandantes, com base operacional em São Paulo (aeroportos de Congonhas e Guarulhos). As inscrições estarão disponíveis entre 10 e 20 de junho na página Trabalhe Conosco da companhia: www.latamairlines.com/br/pt/trabalhe-conosco.

Essa é a segunda abertura de vagas para pilotos pela LATAM no Brasil em 2025. Em janeiro, a companhia já havia anunciado quase 900 oportunidades para comissários de bordo e copilotos.

“Hoje, a LATAM oferece as melhores oportunidades de carreira para pilotos na aviação civil do país, graças à solidez e abrangência do grupo, que permite desenvolvimento tanto no mercado doméstico quanto internacional. Somos também a companhia aérea em atividade mais longeva da aviação nacional, o que traduz nossa consistência e nossa responsabilidade com o futuro da aviação brasileira”, afirma Harley Meneses, diretor de Operações da LATAM Brasil.

Entre os requisitos para copilotos estão: curso superior completo, licença de Piloto Comercial de Avião, habilitações IFRA e MLTE ou Tipo, CCT de PLA, e pelo menos 150 horas totais de voo em avião. Para comandantes, é exigida experiência mínima de 5.000 horas de voo em linhas aéreas regulares, incluindo pelo menos 3.000 horas em aeronaves a jato e 500 horas em comando de aeronaves similares ou maiores que o Airbus A320.

‌



COMO É O TREINAMENTO DE PILOTOS NA LATAM

O processo de treinamento dos novos pilotos da LATAM dura, em média, de 3 a 4 meses e é dividido em três etapas principais:

‌



Treinamento de Solo: na primeira fase, os pilotos estudam os sistemas das aeronaves, aspectos técnicos, procedimentos organizacionais, além da legislação e regulamentação aeronáutica vigente. Grande parte desse conteúdo é ministrada online, enquanto as atividades práticas ocorrem presencialmente na Academia Corporativa LATAM.

Simulador de Voo: após a conclusão do treinamento de solo, os pilotos avançam para a fase prática em simuladores de voo, sempre em duplas com um instrutor qualificado, em centros de treinamento certificados. Essa etapa prepara os pilotos para enfrentar situações normais e emergenciais. O treinamento é concluído com uma avaliação rigorosa conduzida por um examinador credenciado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que confirma a aptidão para avançar à última fase.

‌



Instrução em Rota: etapa final do treinamento, quando os pilotos, acompanhados por comandantes instrutores experientes, se adaptam à rotina operacional da LATAM, familiarizando-se com os aeroportos e procedimentos locais. Embora já qualificados desde a fase do simulador, precisam passar por uma avaliação final em voo para serem habilitados a atuar como copilotos ou comandantes sem supervisão.

Após essa etapa inicial, todos os pilotos LATAM participam anualmente de treinamentos e exames de revalidação para garantir a constante atualização e segurança nas operações.

A LATAM E O BRASIL

Hoje, a LATAM opera a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 55 aeroportos no país. No exterior, é a companhia que mais conecta o Brasil ao mundo, com voos próprios para 90 destinos internacionais.

Com 20,5 mil funcionários no País, a LATAM lançou em 2025 a Escola LATAM, iniciativa inédita de formação profissional para carreiras no setor aéreo.

Líder em participação nos mercados doméstico e internacional desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a LATAM também é, pelo segundo ano consecutivo, a companhia preferida dos viajantes corporativos no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

