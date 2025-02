LATAM amplia 6 rotas domésticas no Brasil e seus voos para Chile e Itália Aérea é a que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, com voos para 52 aeroportos em território nacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/01/2025 - 17h03 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ampliação de rotas na Latam Vinicius Magalhaes

A LATAM, companhia aérea que mais investe na aviação do Brasil, acaba de anunciar investimentos em mais voos domésticos e internacionais na sua operação brasileira, reafirmando o seu compromisso de democratizar a aviação no país e aumentar cada vez mais a conectividade. Todas as passagens aéreas já estão disponíveis em latam.com e demais canais.

MAIS VOOS DOMÉSTICOS NO BRASIL A PARTIR DE ABRIL

Com destaque para a região Nordeste, a LATAM programou aumento de 37% dos voos de 6 rotas domésticas no Brasil a partir de abril, o que vai acrescentar 6 mil assentos por semana nestes mercados. Todas as rotas são operadas por aeronaves da família Airbus A320, com capacidade para até 174 passageiros por voo. Confira abaixo os investimentos confirmados:

‌



São Paulo/Congonhas-Fortaleza (será ampliada de 20 para 27 voos por semana);

Fortaleza-São Luís (aumento de 7 para 10 voos por semana);

Fortaleza-Teresina (aumento de 7 para 11 voos por semana);

Brasília-Palmas (aumento de 7 para 10 voos por semana);

Brasília-São Luís (aumento de 7 para 10 voos por semana);

Rio de Janeiro/Galeão-Porto Alegre (aumento de 14 para 17 voos por semana).

MAIS VOOS BRASIL-CHILE EM JANEIRO E FEVEREIRO

Para atender à alta demanda de viagens nas rotas entre Brasil e Chile, o Grupo LATAM ampliou em 50% o número de voos entre os países na sua operação de janeiro e fevereiro deste ano, alcançando um total de quase 2,5 mil voos. O crescimento em relação ao volume operado no mesmo período do ano passado tem como destaque o aumento de 20 para 40 voos semanais na rota Rio de Janeiro/Galeão-Santiago e de 9 para 20 voos semanais na rota Florianópolis-Santiago. Atualmente, a LATAM é a companhia aérea líder na operação Brasil-Chile. Em 2024, a empresa inaugurou 3 novas rotas que ampliaram a oferta entre os dois países: Brasília-Santiago, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Esses investimentos se somaram a outras 6 rotas já operadas regularmente: São Paulo-Santiago, Rio de Janeiro-Santiago, Belo Horizonte-Santiago, Curitiba-Santiago, Florianópolis-Santiago e Porto Alegre-Santiago.

‌



MAIS VOOS BRASIL-ITÁLIA A PARTIR DE JUNHO

A LATAM também decidiu ampliar em 27% o seu número de voos nas rotas que ligam o Brasil à Itália a partir de junho de 2025. O crescimento em relação à operação de janeiro a maio deste ano foi programado para atender ao crescimento da demanda neste mercado. O Brasil abriga a maior colônia de italianos do mundo, e a Itália é um dos países mais buscados pelos turistas brasileiros.Em junho, a LATAM ampliará São Paulo/Guarulhos-Milão de 6 para 7 voos semanais. Em julho, ampliará São Paulo/Guarulhos-Roma de 5 para 7 voos semanais. Os voos são realizados com aeronaves Boeing 787-9 para 300 passageiros (30 na cabine Premium Business, 57 na Premium Economy e 213 na Economy) ou em Boeing 777 com capacidade para 410 passageiros (38 na cabine Premium Business, 50 na Economy+ e 322 na Economy).

‌



LATAM É EMPRESA AÉREA QUE MAIS INVESTE NO BRASIL

Atualmente, a LATAM é a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no País, com voos para 52 aeroportos em território nacional. Para 2025, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos no Brasil.Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%. É esse o resultado do recebimento de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023. Além disso, em dezembro de 2024, a empresa inaugurou no Brasil a Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação no País.Como consequência de seus investimentos em produto, tecnologia, frota e novos destinos, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Ao todo, a companhia obteve quase 39% de participação no mercado doméstico brasileiro no acumulado de 2024.Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago, e fechou o ano liderando o setor aéreo internacional do Brasil com 23,6% de participação de mercado, também segundo a ANAC.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.