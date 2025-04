LATAM anuncia contrato com Lufthansa Technik e implementa tecnologia capaz de reduzir atrasos e cancelamentos em até 20% Solução digital garante menos manutenções inesperadas e operações mais fluidas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/04/2025 - 17h33 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LATAM e Lufthansa Technik: contrato para reduzir atrasos e cancelamentos Lucas Batista

O grupo LATAM, o maior grupo de companhias aéreas da América Latina, assinou um contrato com a Lufthansa Technik para implementar o AVIATAR em suas frotas de Airbus A320, Boeing 777 e Boeing 787, abrangendo mais de 300 aeronaves. A LATAM está utilizando o Predictive Health Analytics do AVIATAR para transformar dados em ações de manutenção preventivas, o que permite otimizar as operações técnicas e minimizar interrupções inesperadas, como atrasos ou cancelamentos de voos, em até 20%. Além disso, o Registro Técnico Eletrônico do AVIATAR digitaliza a comunicação entre a cabine e a equipe de manutenção, melhorando a eficiência.

O Predictive Health Analytics, uma solução digital de última geração dentro do AVIATAR, plataforma independente de produtos e serviços digitais da Lufthansa Technik, utiliza dados em tempo real das aeronaves e dos sistemas da companhia aérea para otimizar a manutenção da frota. A ferramenta digital permite prever possíveis alertas técnicos antes que ocorram, melhorando a confiabilidade operacional e reduzindo os eventos de manutenção não programados. Isso se traduz em menos reparos inesperados, maior confiabilidade da frota e melhor planejamento de manutenção. Em última instância, esses benefícios contribuem para uma experiência de viagem mais eficiente e fluida para os passageiros da LATAM. Os primeiros resultados confirmam uma redução de aproximadamente 20% em atrasos e cancelamentos por motivos técnicos graças a esta tecnologia.

‌



Enrique Parada, diretor de Engenharia e Manutenção do LATAM Airlines Group, destaca que “a Lufthansa Technik tem demonstrado ser um parceiro fundamental no nosso projeto de transformação digital. Este acordo é um passo fundamental para aproveitar o conhecimento baseado em dados e otimizar as nossas operações de manutenção. Vemos um grande potencial para integrar mais produtos do AVIATAR às nossas próprias soluções digitais no futuro.”

O Registro Técnico Eletrônico do AVIATAR otimiza a notificação de problemas nas aeronaves por parte das tripulações de cabine, substituindo as entradas manuais por blocos de texto pré-preenchidos e campos de entrada automatizados. A solução registra informações técnicas em tempo real, tanto em voo quanto em terra, melhorando significativamente a qualidade e a transparência dos dados. Compatível com múltiplos dispositivos — incluindo tablets, smartphones e computadores — permite aos pilotos acessar o estado da aeronave a qualquer momento e em qualquer lugar, com processos de backup integrados em caso de problemas de conectividade. Ao integrar dados em tempo real com o sistema de Manutenção e Engenharia da LATAM, a solução facilita ações de manutenção imediatas após o pouso, garantindo uma colaboração fluida entre pilotos e equipes de manutenção. Isso reduz os tempos de resposta e os custos operacionais, além de permitir a análise de tendências por meio de uma estrutura de dados padronizada, apoiando a otimização contínua da frota.

‌



Como parte desta parceria estratégica, a Lufthansa Technik e a LATAM trabalharão juntas para abordar desafios importantes, desenvolver soluções baseadas em dados e fomentar a inovação de produtos para melhorar as operações técnicas da LATAM e maximizar os benefícios do Digital Tech Ops Ecosystem da Lufthansa Technik.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.