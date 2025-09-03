LATAM assina a identidade visual da estação de trem exclusiva do The Town 2025 Trem Expresso da ViaMobilidade terá parada exclusiva a 500 metros do Autódromo de Interlagos nos dias do festival Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/09/2025 - 15h49 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h49 ) twitter

Estação Expresso LATAM Samuel Chaves/S4 PHOTOPRESS via LATAM Airlines

Como parte de seu ecossistema de ações como companhia aérea oficial do The Town 2025, a LATAM se uniu à ViaMobilidade – concessionária responsável pelas Linhas 8-Diamante e 9–Esmeralda – para transformar a estação que será o destino final da operação especial do Trem Expresso. A Estação Expresso LATAM está localizada a apenas 500 metros do portão G do Autódromo de Interlagos e funcionará exclusivamente para embarque e desembarque de passageiros do serviço expresso, garantindo mais fluidez e conforto no acesso ao festival.

Como patrocinadora oficial do The Town, a LATAM dará vida à experiência do público dentro da estação por meio de um envelopamento completo – colunas, paredes e escadarias – reforçando a presença da marca em cada detalhe. A companhia também dominará o espaço com sinalização provisória nas estações de partida e na comunicação de saída do festival. Dois trens adesivados da LATAM ainda integrarão a frota especial que conecta o público diretamente ao evento. A criação ficou por conta da Graphene by IPG, estrutura dedicada à LATAM no Brasil, formada pelas agências WMcCANN e MRM Brasil.

“Na LATAM, nosso propósito é conectar pessoas aos seus destinos com mais fluidez e conforto. Ao lado da ViaMobilidade, conseguimos ir além do transporte aéreo e oferecer uma jornada completa até o The Town, facilitando o acesso e elevando a experiência de quem escolhe viver esse momento único com a gente”, comenta Mariana Karrer, Head de Marketing da LATAM Brasil.

“A Estação Expresso LATAM é um exemplo de como o transporte pode se tornar uma extensão da experiência do cliente. Ao conectar uma grande marca ao público por meio da mobilidade, conseguimos fortalecer a jornada do passageiro, gerar valor para o parceiro e, ao mesmo tempo, mostrar a capacidade do setor de inovar e se adaptar a eventos de grande porte. É uma oportunidade de transformar deslocamento em experiência memorável”, comenta João Pita, diretor comercial da plataforma de trilhos da Motiva.

A Estação Expresso LATAM funcionará como ponto estratégico para facilitar o acesso dos clientes ao festival sem interferir na operação regular da Linha 9–Esmeralda. A separação entre os dois serviços – expresso e regular – garante embarques mais ágeis e organizados, melhora a circulação no entorno e reduz o impacto para moradores e trabalhadores da região. Importante destacar que o serviço regular da Linha 9–Esmeralda continuará sendo atendido normalmente pela Estação Autódromo, que operará 24 horas nos dias de festival, oferecendo uma alternativa contínua de transporte ao público.

TREM EXPRESSO THE TOWN 2025

Com passagens a R$ 35 (ida e volta), o Trem Expresso The Town 2025 funcionará com duas rotas exclusivas, partindo de Barueri, Pinheiros e Morumbi-Claro, com desembarque direto na Estação Cidade Dutra. Confira as rotas:

● Rota 1: Pinheiros → Morumbi-Claro → Estação Cidade Dutra

● Rota 2: Barueri → Pinheiros → Estação Cidade Dutra

As partidas de Barueri e Morumbi-Claro serão realizadas a cada 1 hora. Já a Estação Pinheiros, que funciona como ponto de conexão entre as rotas, terá partidas a cada 30 minutos. Os trens operam em plataformas exclusivas, garantindo previsibilidade e conforto ao público.

Serviço – Trem Expresso The Town 2025Datas: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembroValor: R$ 35 (ida e volta)

Barueri – Partidas a cada 1 horaSábado (06/09): 12h30, 13h30, 14h30, 15h30Sábados e domingos (07, 12, 13 e 14/09): 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00Pinheiros – Partidas a cada 30 minutosSexta-feira (06/09): entre 12h00 e 15h30 (8 partidas)Sábados e domingos: entre 12h00 e 18h30 (14 partidas)

Morumbi-Claro – Partidas a cada 1 horaSexta-feira: 12h12, 13h12, 14h12, 15h12Sábados e domingos: 12h12, 13h12, 14h12, 15h12, 16h12, 17h12, 18h12Horários de volta: Estação Cidade Dutra → estações de origem, entre 0h e 2h30

Venda de ingressos: exclusivamente pelo site.

