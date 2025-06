LATAM Brasil anuncia mudanças na equipe de vendas Aérea quer reforçar compromisso em manter uma estrutura ágil e próxima do cliente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/06/2025 - 16h34 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LATAM anuncia mudanças na equipe de vendas Divulgação

A LATAM Brasil anuncia mudanças válidas a partir de junho na estrutura da sua equipe de Vendas. O objetivo da companhia é seguir fortalecendo a oferta de soluções e o atendimento para suas agências e empresas parceiras. Além disso, todas as movimentações reforçam o compromisso da LATAM em manter uma estrutura ágil, próxima do cliente e preparada para oferecer as melhores soluções ao mercado brasileiro. Confira as novidades:

Rafael Diogo Marques assume a posição de gerente de Empresas , reportando-se a Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, e a Maurício Veloso, head de Empresas do Grupo LATAM.

assume a posição de , reportando-se a Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, e a Maurício Veloso, head de Empresas do Grupo LATAM. Ana Carolina Rocha Pimenta assume a posição de coordenadora sênior do Canal Corporativo SP , sob a liderança de Camila Belinelli, gerente sênior do Canal Corporativo. Anteriormente, Ana Carolina era coordenadora sênior do Canal Consolidador.

assume a posição de , sob a liderança de Camila Belinelli, gerente sênior do Canal Corporativo. Anteriormente, Ana Carolina era coordenadora sênior do Canal Consolidador. Cleber Gil é o novo coordenador sênior do Canal Consolidador , reportando-se a Bianca Schimpl, gerente do Canal Lazer e Consolidação. Anteriormente, Cleber era coordenador de Vendas para as regiões Norte e Centro-Oeste.

é o novo , reportando-se a Bianca Schimpl, gerente do Canal Lazer e Consolidação. Anteriormente, Cleber era coordenador de Vendas para as regiões Norte e Centro-Oeste. Marina Cambrais passa a atuar como coordenadora do Canal Corporativo Norte, Centro-Oeste e Governo, também sob a liderança de Camila Belinelli.

A liderança de vendas da LATAM Brasil é composta ainda pelas Coordenações de Lazer, Mice & Charter, liderada por Alessandra Bocchile, e de Regional Corporativo, sob a liderança de Fabiane Batista. Isaac Correa segue como coordenador responsável por Empresas, reportando-se diretamente a Rafael Diogo.

A LATAM E O MERCADO DE VIAGENS CORPORATIVAS DO BRASIL

A LATAM Airlines Brasil foi eleita Melhor Companhia Aérea no transporte de passageiros corporativos na 2ª edição do Prêmio Parceiro de Valor Abracorp, entregue em 28 de maio pela Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas. O reconhecimento é resultado direto de uma atuação consistente com os canais indiretos e parceiros do mercado, baseada em escuta ativa, soluções personalizadas e foco na excelência operacional.

‌



A premiação — que contou com a presença de Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil, e Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil — reforça a liderança da companhia no segmento. A pesquisa com agentes de viagem para a definição dos premiados levou em conta critérios como: conformidade com boas práticas de mercado, eficiência em processos operacionais e administrativos, competitividade nas negociações, uso de tecnologia em soluções corporativas e percepção de valor da marca.

No 1º trimestre de 2025, segundo a Abracorp, a LATAM liderou o mercado de viagens corporativas no Brasil, com 39% da receita e 37,5% dos passageiros transportados — um avanço de 2,5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. O resultado confirma a preferência do público corporativo no país e valida os investimentos da companhia em experiência do cliente e parcerias estratégicas.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.