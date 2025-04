LATAM Cargo reforça compromisso com e-commerce na Intermodal 2025 e anuncia ampliação de 50% em sua capacidade operacional em Guarulhos Adição de mais de 2,9 mil m² de área no Terminal de Cargas de seu maior hub de conexões foi realizada para atender crescimento esperado para sua operação, especialmente de e-commerce Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/04/2025 - 12h55 (Atualizado em 24/04/2025 - 12h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estande da LATAM Cargo na Intermodal South América 2025 Lincon Fermiano

A LATAM Cargo, afiliada de cargas do Grupo LATAM, marca presença na Intermodal South América 2025 com o anúncio da expansão de 50% de sua capacidade operacional no Aeroporto de Guarulhos, seu principal hub de conexões, com a adição de mais de 2,9 mil m² de área em seu Terminal de Cargas (TECA). Essa ampliação estratégica visa atender o crescimento esperado para a operação da companhia nos próximos anos, especialmente para a demanda do setor de e-commerce, que vem crescendo no Brasil.

“Expandir a nossa presença no segmento de e-commerce demonstra o compromisso e a capacidade da LATAM Cargo em democratizar a logística rápida em todo o Brasil, com redução do tempo e encurtamento de distâncias, além da otimização significativa dos prazos de entrega e geração de valor a empresas, indústrias e sociedade”,afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.

EXPANSÃO CONTÍNUA COM FOCO EM SOLUÇÕES LOGÍSTICAS

‌



A LATAM Cargo tem investido de forma contínua em capacidade e na oferta de soluções para diferentes demandas logísticas para atender desde pequenas empresas a grandes indústrias.

Esse compromisso se reflete na participação de 32% (medido em quilos pagos transportados) da LATAM Cargo no mercado doméstico brasileiro no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 4,6% quando comparado com o mesmo período do ano anterior, segundo dados da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Foram 34,7 mil toneladas de cargas transportadas nos três primeiros meses deste ano, contra 33 mil toneladas em 2024.

‌



A recente parceria firmada entre a LATAM Cargo e a Amazon Brasil , que promete acelerar a entrega de produtos comprados no marketplace em onze estados de três regiões brasileiras, é mais um exemplo deste compromisso.

NOVO PORTFÓLIO DE PRODUTOS IMPULSIONA RESULTADOS

‌



A LATAM Cargo lançou seu novo portfólio de produtos no mercado doméstico do Brasil com o objetivo de oferecer promessas de serviço mais robustas e atrativas, capazes

de atender às diversas necessidades de seus clientes. Além de fortalecer sua proposta de valor, a companhia investiu fortemente no desenvolvimento de processos internos que garantem a entrega consistente dessas promessas, sustentados por um monitoramento contínuo de desempenho.

Desde seu lançamento no último ano, o novo portfólio tem sido recebido de forma notavelmente positiva. A performance dos serviços reflete um nível de excelência superior, evidenciado pelo aumento de 6,3 pontos percentuais no desempenho do serviço ‘Veloz’, em comparação com o primeiro trimestre de 2024.

Essa nova oferta também tem gerado benefícios significativos para os clientes, como maior previsibilidade, agilidade e alternativas de serviço alinhadas às suas operações logísticas. Entre os destaques, estão o serviço ‘Reservado’, que possibilita o planejamento e a reserva antecipada de espaço para carga; o ‘éFácil’, que impulsiona parcerias estratégicas com e-commerces; e o ‘MEDs’, que oferece prazos diferenciados adaptados às necessidades específicas do transporte de medicamentos.

Com essa transformação, a LATAM Cargo reforça seu compromisso com o desenvolvimento do mercado logístico brasileiro, oferecendo soluções cada vez mais personalizadas, eficientes e confiáveis para seus clientes.

ESTANDE DA LATAM CARGO NA INTERMODAL 2025

Nesta edição, a LATAM Cargo conta com um estande projetado com um forte compromisso com a sustentabilidade e a inovação, refletindo os valores da companhia em oferecer soluções responsáveis e eficientes. São utilizados materiais ecologicamente responsáveis, técnicas construtivas modernas e ações que promovem a inclusão de todos os públicos. Entre as iniciativas, estão: o uso de materiais sustentáveis em sua estrutura, uso de energia mais eficiente, reaproveitamento de itens, além de acessibilidade e intérpretes para transcrições de todos os materiais apresentados durante a feira.

LATAM CARGO INVESTE NO BRASIL

A LATAM Cargo tem realizado diversos investimentos no Brasil, tanto em suas operações domésticas quanto internacionais.

Dentre eles, a companhia começou a transportar em julho de 2024 cargas no compartimento inferior das aeronaves que operam voos de passageiros de/para o aeroporto de Vitória da Conquista (BA), o quarto da Bahia a contar com operações cargueiras da empresa depois de Salvador, Ilhéus e Porto Seguro.

No mercado doméstico brasileiro, a LATAM Cargo possui operação em 51 destinos por meio do transporte de cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros, além das operações com aeronaves cargueiras nas rotas Guarulhos-Manaus-Guarulhos, Guarulhos-Belém-Manaus, Guarulhos-Recife-Manaus e Viracopos-Manaus.

Já no mercado internacional, desde o fim de 2023, inaugurou três novas rotas cargueiras: Miami-São José dos Campos (iniciou com 2 e agora conta com 3 voos semanais); Miami-Brasília (2 voos semanais) e Amsterdam-Curitiba (2 voos semanais).

Ainda ampliou de 2 para 3 a quantidade de voos semanais na rota Miami-Florianópolis, inaugurada em 2020. Também em 2024, deu início à rota cargueira inédita entre Europa e Florianópolis com dois voos semanais que facilitam o transporte de cargas internacionais entre Europa e Santa Catarina.

Com a liderança do transporte de cargas aéreas internacionais de e para o Brasil, de acordo com a ANAC, são 23 destinos internacionais atendidos diretamente pela LATAM Cargo por aviões tanto cargueiros quanto nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros.

Para este ano, o grupo LATAM prevê um crescimento de até 4% em sua capacidade medida em ATK (Tonelada-Quilômetros Oferecidos) e de até 8% na sua oferta doméstica de assentos medida em ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos) no Brasil, o que também reflete no aumento da capacidade para o transporte de cargas nos compartimentos inferiores das aeronaves de passageiros que operam no mercado doméstico.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.