LATAM dá 10 dicas para viajar com crianças nas férias escolares

LATAM dá dicas de viagens nas férias escolares Divulgação LATAM Airlines

Com o início das férias escolares de julho, a LATAM preparou algumas dicas e orientações para facilitar que os pais e responsáveis que irão viajar com crianças tenham uma experiência tranquila e segura.

A companhia está preparada para atender um fluxo de 4,3 milhões de passageiros que devem embarcar em seus voos nacionais e internacionais do Brasil durante o mês de julho de 2024. Em uma época tão movimentada nos aeroportos, planejar e organizar todos os pontos da viagem ajudam a evitar contratempos. Confira:

1. VERIFIQUE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EMBARQUE

Todos podem voar, mas bebês recém-nascidos com menos de sete dias de vida precisam de atestado médico. O documento pode ser enviado em até 48 horas antes do voo para a companhia aérea via formulário online . A LATAM oferece ainda o Serviço de Berço em voos internacionais - operados em aeronaves Boeing B787 e B777 -, que pode ser solicitado por meio da Central de Vendas e Serviços . O bebê deve pesar até 10 quilos e medir menos de 71 centímetros. Para o embarque de crianças autistas, a LATAM está comprometida com a diversidade e a inclusão e possui a certificação Autism Double Checked e mais de 10 mil funcionários preparados para atender ao passageiro nessa condição. A companhia também faz parte do Programa Sunflower Lanyard, voltado para deficiências invisíveis. Independente do uso do cordão de identificação, nosso balcão de check-in e embarque possui atendimento especial.

2. SEPARE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Em voos nacionais, é preciso apresentar certidão de nascimento ou documento de identidade original com foto para crianças menores de 12 anos de idade. Passageiros que tenham a partir de 12 anos de idade devem necessariamente apresentar documento de identificação original com foto ou cópia autenticada. Em voos internacionais da LATAM, é necessário apresentar documento de identificação com foto recente em viagens para países do Mercosul ou passaporte válido para demais destinos.

3. CONSULTE TODAS AS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS EXTRAS COM ANTECEDÊNCIA

Na seção Minhas viagens , o cliente da LATAM pode consultar todas as informações e verificar os serviços incluídos no seu voo de acordo com a sua tarifa e categoria no LATAM Pass, programa de fidelidade da companhia. Use essa seção para consultar ou adicionar bagagem, selecionar assentos, visualizar o cartão de embarque e conferir o check-in. Vale destacar que, como parte de sua transformação digital, 80% dos clientes LATAM não precisam mais fazer check-in, pois ele é automático , o que economiza 20% do tempo no aeroporto. Para despachar a bagagem, a companhia oferece em 11 aeroportos (Brasília, Rio de Janeiro/Galeão, São Paulo/Guarulhos, São Paulo/Congonhas, Salvador, Natal, Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza, Belo Horizonte/Confins e Vitória) o Despacho de Bagagem Express , que reduz em 50% o tempo de atendimento. A LATAM também oferece serviços adicionais e diferenciados como auxílio para necessidades especiais, refeições com restrição alimentar (em viagens internacionais) e viagens com pets. Todos os procedimentos para essas e outras situações podem ser verificados em Prepare sua Viagem .

4. MENORES VIAJANDO SOZINHOS PRECISAM DE AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS

Em voos domésticos, bebês, crianças e adolescentes de até 15 anos devem estar acompanhados pelo pai, mãe, responsável legal, parente de até terceiro grau comprovado por meio de documento de identificação ou um adulto que tenha sido devidamente autorizado pelo responsável legal a viajar com o menor. Crianças de 8 a 11 anos podem viajar desacompanhadas de seus pais ou responsáveis caso solicitem o serviço Menor Desacompanhado da LATAM e mediante autorização dos pais para viajar sem a família. O serviço permite o monitoramento pelo responsável utilizando a ferramenta Child Tracker , que oferece acesso, em tempo real, a cada etapa da viagem. Trata-se de apoio e proteção durante toda a viagem, da passagem pelos controles de imigração e segurança, até que o menor seja recebido pela pessoa autorizada. Crianças menores de 8 anos não são autorizadas a viajar sozinhas nos voos da LATAM - nem mesmo com autorização de seus pais ou responsáveis - e o serviço de acompanhamento não está disponível para essa faixa etária. Adolescentes de 12 a 15 anos podem viajar sozinhos em voos domésticos apenas mediante autorização judicial ou autorização extrajudicial por escrito do pai, mãe ou responsável autenticada em cartório. Os pais também devem preencher a Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) e apresentá-la no momento do embarque do filho, junto aos demais documentos. O serviço de Menor Desacompanhado também está disponível para adolescentes de até 17 anos, de forma opcional. Apenas passageiros com 18 anos ou mais têm permissão para viajar desacompanhados em voos internacionais.

5. CONFIRA AS CONDIÇÕES DE TARIFA DE EMBARQUE

Na LATAM, os bebês de 0 a 1 ano que viajam no colo não pagam tarifa nos voos nacionais, exceto se o responsável optar por adquirir um assento para o menor. Nos voos internacionais o valor é de 10% da passagem do adulto. Caso o responsável prefira que o bebê viaje em um assento próprio, deve comprar a passagem completa e atender aos requisitos de segurança, como o uso de uma cadeira certificada Child Restraint System (CRS) ou Child Aviation Restraint System (CARES). Se a família viajar com dois bebês, será necessário comprar uma passagem de adulto por questões de segurança - é necessário que um dos bebês ocupe um assento, com uma cadeira certificada. A partir dos 2 anos, a criança deve ir em assento próprio.

6. ADULTOS COM CRIANÇAS DE COLO COM IDADE INFERIOR A 2 ANOS TÊM DIREITO A EMBARQUE PRIORITÁRIO

O embarque prioritário está disponível para todos os passageiros acompanhados de crianças menores de 2 anos. Basta se dirigir à fila preferencial, que é sinalizada no aeroporto. É recomendado realizar o check-in de todos os passageiros com antecedência, para um embarque tranquilo.

7. LEVE O ITEM DE SEGURANÇA DO BEBÊ NA CABINE

O responsável pode levar na cabine do avião uma bolsa ou mochila pequena , que não ultrapasse as medidas máximas permitidas, de 45 x 35 x 20 cm (altura, largura e comprimento), além do item de segurança, como o Bebê Conforto, ou um carrinho dobrável e desmontável. Se o item em questão não couber na cabine, ele será enviado para o compartimento de carga sem custos adicionais. Demais itens que podem ser levados ou não em bagagem de mão ou despachada podem ser consultados diretamente no site da ANAC .

8. SOLICITE REFEIÇÕES INFANTIS COM ANTECEDÊNCIA

Os responsáveis podem levar lanchinhos e mamadeira para as crianças, mas é importante lembrar que não há como aquecê-los a bordo das aeronaves. Também é importante consultar as normas alfandegárias para a entrada de alimentos no destino da viagem. Além disso, a LATAM disponibiliza um menu infantil para crianças a partir de 2 anos nos voos internacionais. Ele pode ser encomendado com ao menos 48 horas de antecedência do voo por meio da Central de Vendas e Serviços no Whatsapp ou por telefone .

9. DIVIRTA AS CRIANÇAS COM OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO

Desde 2018, os passageiros da LATAM contam com a plataforma LATAM Play, que oferece o maior catálogo de entretenimento do Brasil durante o voo. São mais de 150 filmes, 430 programas de TV e 120 álbuns de música para diferentes faixas etárias e sem custo adicional. A programação conta ainda com conteúdos exclusivos da Disney+, Paramount+ e Max, incluindo a programação infantil da Warner Bros e Cartoon Network. Os títulos disponíveis podem ser consultados no site da LATAM Play .

10. MANTENHA AS CRIANÇAS SEMPRE IDENTIFICADAS

Com voos e aeroportos mais cheios que o habitual nessa época do ano, é necessário estar sempre de olho nas crianças. Mantenha-as sempre perto de você e portando identificação, além dos documentos oficiais que o responsável deve carregar. Uma dica são as pulseiras de identificação infantil, portando nome e dados de contato dos responsáveis, para o caso de qualquer eventualidade.

LATAM NA ALTA TEMPORADA DE JULHO DE 2024

A LATAM programou 1750 voos extras no Brasil durante as férias de julho de 2024. Esse é o volume de decolagens adicionais ofertadas pela companhia para viagens dentro ou com destino ao País entre 1º e 31 de julho, na comparação com a operação regular do mês de junho. Com isso, a LATAM vai operar um total de 24 mil voos domésticos e internacionais na alta temporada brasileira, um volume 5% superior ao registrado em julho de 2023.

Os maiores incrementos domésticos da LATAM foram programados para destinos turísticos como Salvador, Porto Seguro, Florianópolis, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro, enquanto os acréscimos internacionais foram programados principalmente para Santiago e Buenos Aires. A LATAM prevê transportar nesta alta temporada do Brasil um total de 4,3 milhões de passageiros.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

