LATAM decola para The Town 2025 com Ludmilla a bordo Aérea oficial do evento realiza voo exclusivo Rio–São Paulo com a cantora Ludmilla, que surpreendeu passageiros com um show ao vivo a bordo Luiz Fara Monteiro 02/09/2025 - 09h15

Ludmilla: pocket show em voo da ponte aérea Divulgação LATAM Airlines

A LATAM Brasil, companhia aérea oficial dos principais eventos musicais do país, chega ao The Town 2025 trazendo experiências inéditas dentro e fora do festival. Entre os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), a companhia realiza ativações que conectam música, encontros e cultura, reforçando seu compromisso de criar experiências memoráveis para o público.

“Seja nos palcos ou nas alturas, queremos criar conexão emocional com os participantes. E isso começa antes do início do Festival. O público busca experiências, não apenas atrações, e a LATAM está aqui para proporcionar experiências inesquecíveis”, explica Mariana Karrer, Head de Marketing da LATAM Brasil.

PONTE AÉREA ESPECIAL COM LUDMILLA

Para marcar a abertura do festival, a LATAM realizou, em 1º de setembro, um voo exclusivo Rio–São Paulo com a presença da cantora Ludmilla, que surpreendeu passageiros com um show ao vivo a bordo. Entre os convidados estavam super fãs selecionados na promoção “Você Feat LUDMILLA”, em parceria com o Spotify. Para tornar a experiência ainda mais memorável, como delivery oficial do festival, o iFood distribuiu uma sacola com brindes exclusivos aos passageiros. O voo incluiu também a participação de outros patrocinadores, como Eisenbahn e Bauducco, com ambientação especial e interação exclusiva, garantindo a imersão no The Town desde o primeiro momento.

“É sempre especial levar música para lugares inesperados, e foi incrível viver isso com a LATAM. Ter a chance de me conectar com o público de um jeito mais íntimo antes de subir como headliner no palco The One é, sem dúvidas, motivo de felicidade”, comenta a cantora Ludmilla.

“VIAJE NA MÚSICA LATAM”

Nesta campanha, um artista promissor, descoberto por meio de uma dinâmica no TikTok, terá a oportunidade de vivenciar uma jornada transformadora, reforçando a conexão da LATAM com o território da música. A companhia vai apoiar o artista revelação, dando-lhe a oportunidade de alcançar voos mais altos por meio do seu talento musical, estrelando um pocket show para convidados da marca que acontecerá em um encontro paralelo ao festival.

EXPERIÊNCIA IMERSIVA EM INTERLAGOS

No estande LATAM do The Town 2025, o público poderá explorar uma simulação da cabine Premium Economy, unindo conforto, exclusividade e entretenimento. O espaço de 80 m² distribuídos em dois andares e o relançamento do programa de fidelidade LATAM Pass, além de reforçar os valores de sustentabilidade, diversidade, e conectividade da companhia.

ATIVAÇÃO URBANA NA AV. PAULISTA

Um painel interativo na Av. Paulista permitirá que o público se veja projetado com filtros de diferentes estilos musicais: pop, rock e hip-hop. Fotos e vídeos poderão ser acessados via QR code, estendendo a experiência do festival para a cidade. A ação estará disponível de 02 de setembro e reforça o conceito de conectar música, cultura e tecnologia de forma afetiva e inovadora.

A campanha out of home também conta com o envelopamento de vagões das linhas 2-Verde e 4-Amarela do Metrô de São Paulo, e da linha 9-Esmeralda da CPTM, com temática da LATAM no festival, levando os passageiros que vão ao The Town a uma imersão na experiência antes mesmo de chegarem ao festival.

A COMPANHIA AÉREA DOS GRANDES EVENTOS MUSICAIS

A LATAM é referência em festivais de música no Brasil, tendo sido companhia aérea oficial de Rock in Rio Brasil (2019, 2022, 2024), The Town 2023, Primavera Sound 2023 e Todo Mundo no Rio 2025. Com essa experiência, a companhia fortalece sua posição como ponte entre música, cultura e viagens, aproximando artistas e público em experiências únicas.

