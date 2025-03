Latam resgatará passageiros em Noronha após suspensão de voos da Voepass Companhia irá operar entre Recife e Fernando de Noronha pelos próximos 5 dias para regularizar a retirada de passageiros da ilha pernambucana Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/03/2025 - 20h50 (Atualizado em 11/03/2025 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Latam: operação em Noronha por passageiros da Voepass Vinicius Magalhaes

A suspensão das operações da Voepass, pela Anac, fez a Latam anunciar o resgate dos passageiros da operadora com a qual compartilhava voos. A rotas entre Recife e Fernando de Noronha devem ser operada por modelos Airbus A319.

Os voos de resgate partirão de Recife 6h30, pousando em Noronha às 8h50 da manhã, horário local. A previsão de decolagem é para às 10h20, com pouso em Recife programado para as 10h40. Os voos terão as numerações LA 9000/LA9001, respectivamente.

Em solo, as equipes da Voepass atenderão as aeronaves da Latam, em Fernando de Noronha, uma vez que as duas companhias possuem acordo de, codeshare, em que o cliente compra bilhetes no site da Latam e voa em aeronave Voepass.

Mais cedo, a Latam emitiu uma nota orientando passageiros afetados pela suspensão das operações da Voepass após a decisão da Anac.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.