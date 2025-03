LATAM orienta passageiros afetados por suspensão das operações Voepass pela Anac Clientes com passagens do codeshare da LATAM com a Voepass poderão ser acomodados em voos de outras companhias Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/03/2025 - 09h48 (Atualizado em 11/03/2025 - 09h48 ) twitter

LATAM orienta passageiros afetados por suspensão das operações Voepass Vinicius Magalhaes

A LATAM Airlines Brasil tomou conhecimento da suspensão cautelar da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para as operações aéreas da Voepass a partir de 11 de março de 2025. Os clientes com passagens do codeshare da LATAM com a Voepass que tenham tido voos cancelados por essa medida poderão adotar as seguintes mudanças de suas reservas diretamente na seção Minhas Viagens de latam.com:

Alteração do voo sem multa e diferença tarifária, sujeito a disponibilidade da mesma cabine e dentro da validade da passagem aérea. Para as rotas em que houver operação com voos LATAM, os passageiros serão acomodados nestes voos. Nos demais casos, poderão ser acomodados em voos de outras companhias aéreas.

Reembolso integral da passagem aérea sem multa.

A LATAM permanece atenta a qualquer nova comunicação da Anac sobre as operações da Voepass.

