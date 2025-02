LATAM voará do Brasil para Bariloche durante a temporada de neve na Argentina Rota Guarulhos-Bariloche será operada seis vezes por semana com aeronaves Airbus A320 (174 passageiros) exclusivamente entre 23 de junho e 31 de agosto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/01/2025 - 12h51 (Atualizado em 21/01/2025 - 12h51 ) twitter

Cerro Catedral, Bariloche, Argentina Divulgação LATAM

A LATAM voará do Brasil para Bariloche durante a temporada de inverno deste ano na Argentina. Exclusivamente entre 23 de junho e 31 de agosto, a companhia vai operar a rota a partir de São Paulo/Guarulhos todos os dias da semana (exceto quarta-feira). O voo sazonal será realizado em aviões Airbus A320, com capacidade para 12 passageiros na categoria Premium Economy e 162 na categoria Economy. As passagens aéreas já estão disponíveis em latam.com e demais canais.

“O inverno de 2019 foi a última vez que operamos voos do Brasil para Bariloche. A nova operação para o período de neve na América do Sul amplia as opções para os brasileiros visitarem após 4h30 de voo o principal polo turístico da Patagônia argentina”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil. “Esperamos transportar cerca de 17 mil passageiros nesta rota especialmente planejada para a alta temporada de inverno”, conclui.

Além da nova rota sazonal para Bariloche, a LATAM opera regularmente entre Brasil e Argentina as rotas São Paulo/Guarulhos-Buenos Aires/Aeroparque (35 voos semanais), São Paulo/Guarulhos-Buenos Aires/Ezeiza (5 voos semanais) e São Paulo/Guarulhos-Mendonza (4 voos semanais).

A LATAM oferece ainda voos diretos do Brasil para destinos turísticos de inverno na América do Sul, como Santiago do Chile. Em 2024, a companhia inaugurou 3 novas rotas ligando o Brasil ao Chile, aumentando a conectividade entre seus dois principais mercados, com 9 rotas no total: São Paulo-Santiago, Brasília-Santiago, Rio de Janeiro-Santiago, Belo Horizonte-Santiago, Curitiba-Santiago, Florianópolis-Santiago, Porto Alegre-Santiago, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago.

O CRESCIMENTO DA LATAM NO BRASIL

Com 39%¹ do mercado aéreo doméstico brasileiro, a LATAM encerrou 2024 na liderança do setor no País, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Atualmente, a companhia opera a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos nacionais.

Já nos voos internacionais, a LATAM é a companhia aérea que mais transporta turistas ao Brasil, mantendo a liderança com 23%¹ de participação neste mercado, segundo a ANAC. No total, o grupo LATAM voa para 151 destinos em 27 países.

Atualmente, a LATAM é a companhia aérea que mais investe para aumentar a oferta de assentos no Brasil. A empresa recebeu 25 novas aeronaves para sua frota brasileira desde o início de 2023, permitindo o acréscimo de 1,6 milhão de novos assentos no País neste período.

