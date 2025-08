Líder Aviação fecha parceria com a Beta Technologies para trazer eVTOLs e eCTOLs ao Brasil Empresa será representante exclusiva da fabricante americana e anuncia encomenda de aeronaves elétricas com foco em mobilidade aérea sustentável Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/08/2025 - 16h28 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Líder Aviação fecha parceria com a Beta Technologies para trazer eVTOLs e eCTOLs ao Brasil Líder Aviação

A Líder Aviação, maior empresa de aviação executiva da América Latina, anuncia sua entrada oficial no segmento de aeronaves elétricas com a assinatura de uma parceria estratégica com a norte-americana Beta Technologies, referência global no desenvolvimento de aeronaves sustentáveis.

O acordo posiciona a Líder como representante de vendas exclusiva da Beta no Brasil, além de centro de serviços autorizado para os modelos da fabricante. A parceria também confirma a aquisição de três aeronaves e uma encomenda de mais 50 opções de compra para sua frota própria.

RESUMO DA NOTÍCIA A Líder Aviação fecha parceria com a Beta Technologies para trazer aeronaves elétricas ao Brasil.

Empresa será representante exclusiva da Beta no país e adquiriu três aeronaves, com opção de mais 50.

A Líder comercializará dois modelos: o CX300 (eCTOL) e o ALIA 250 (eVTOL), ambos com foco em sustentabilidade.

Operações iniciais incluirão voos shuttle, rotas urbanas e transporte aeromédico, com ênfase em inovação e eficiência ambiental. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A empresa revelou nesta segunda-feira (04) os detalhes do acordo que deve inaugurar uma nova era na aviação executiva nacional, com foco em soluções de transporte mais limpas, silenciosas e acessíveis.

“Depois de anos estudando o mercado de aeronaves elétricas, optamos por uma parceria com a Beta pela robustez da tecnologia, pela maturidade do projeto e pelo alinhamento com nossa visão de futuro. É um marco para a aviação no Brasil”, afirma Júnia Hermont, CEO da Líder Aviação.

‌



A Líder irá comercializar dois modelos da Beta:

- CX300 (eCTOL): aeronave totalmente elétrica de decolagem e pouso convencionais

‌



- ALIA 250 (eVTOL): aeronave elétrica de decolagem e pouso verticais

Os modelos estão em fase final de desenvolvimento e certificação junto à FAA, e com a ANAC acompanhando o processo no Brasil. A entrega das primeiras unidades está prevista após a homologação internacional.

‌



Entre os diferenciais do ALIA 250 está o design com quatro rotores verticais independentes e uma hélice horizontal, evitando o sistema tilt-rotor, considerado mais complexo e menos eficiente. A aeronave também oferece zero emissão de carbono, por ser 100% elétrico, sistema de carregamento rápido e portátil compatível com a infraestrutura elétrica já existente em aeroportos brasileiros e cockpit com dois assentos, facilitando treinamentos e operação inicial com pilotos.

A operação inicial está em fase de estudo, mas contempla diversas aplicações possíveis: voos shuttle entre aeroportos, rotas urbanas e regionais, transporte aeromédico, entrega de cargas e voos corporativos sob demanda.

“O eVTOL é complementar à frota de helicópteros e aviões convencionais. Ele abre novas rotas, com menor custo operacional e menor impacto ambiental, especialmente em áreas urbanas”, explica Anderson Markiewicz, diretor de Vendas da Líder Aviação.

A parceria também prevê treinamento de pilotos e equipes técnicas, inicialmente fora do país, com transferência posterior para o Brasil.

A entrada da Líder no segmento reforça seu compromisso com inovação e sustentabilidade, pilares estratégicos da companhia nos últimos anos. “A aviação elétrica veio para ficar. Acreditamos que esse movimento vai transformar o acesso à mobilidade aérea e tornar o setor mais eficiente, seguro e ambientalmente responsável”, completa Júnia.

O anúncio será aprofundado durante a LABACE 2025, quando a Líder apresentará aos visitantes detalhes técnicos dos modelos e as próximas etapas da operação no Brasil.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.