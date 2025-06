Livelo oferece até 35% de bônus na transferência de pontos para o LATAM Pass Os clientes do programa de recompensas também poderão aproveitar a promoção para aumentar o saldo de pontos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/06/2025 - 09h11 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h11 ) twitter

Livelo: bonus na transferência de pontos para o programa de fidelidade da LATAM Airlines Vinícius Magalhães

A Livelo, maior empresa de recompensas do país, traz novidades para os clientes celebrarem o aniversário do programa. Desta vez, é a chance de tirar aquela viagem do papel com a transferência de pontos Livelo para o LATAM Pass, programa de fidelidade da LATAM Airlines. Além disso, os clientes poderão ganhar mais pontos com grandes ofertas no Festival de Pontos, temática que traz a possibilidade dos consumidores juntarem muito com grandes ofertas.

Veja os detalhes abaixo:

Transfira pontos da Livelo para o LATAM Pass e ganhe até 35% de bônus

Com a campanha entre Livelo e LATAM Pass, será possível garantir pontos bônus, que poderão ser revertidos em viagens para destinos nacionais ou internacionais, além de diversas opções de produtos e serviços. Os assinantes do Clube LATAM Pass ou Clube Livelo que fizerem a transferência de pontos Livelo para o LATAM Pass ganham a bonificação de 35%, enquanto os demais participantes recebem 20% de bônus.

Para aproveitar o benefício, é necessário realizar o cadastro na campanha no site do LATAM Pass. O limite para a bonificação é de 300 mil milhas no LATAM Pass por CPF, que serão creditadas em até 30 dias após o término da campanha e têm validade de 36 meses. Para mais informações, acesse aqui.

Aproveite o Festival de Pontos para juntar pontos com compras online

A Livelo preparou ações especiais para quem quer juntar ainda mais pontos em compras em diversos parceiros. Durante o Festival de Pontos, que vai até hoje (25/06) é possível adquirir itens nos mais variados segmentos, como moda, gastronomia, acessórios e muito mais.

Com a ação da Coffee++, até amanhã, os consumidores encontram um extenso catálogo de cafés especiais e ainda acumulam muitos pontos. Comprando no site da parceria com o cupom LIVELO, a paridade é de 9 pontos a cada real gasto para assinantes do Clube Livelo e 3 pontos por real gasto para os demais consumidores.

Nas campanhas com a LE LIS e com Dudalina , é possível encontrar roupas elegantes, estilosas e modernas. Ao utilizar o cupom LIVELO entre hoje e amanhã, no site da parceria com essas marcas, os assinantes do Clube Livelo garantem 12 pontos a cada real gasto, enquanto os demais clientes recebem 6 pontos por real gasto. A oferta não é válida para produtos promocionais.

Quem precisa fazer supermercado pode aproveitar a oferta com o Carrefour Mercado. Até amanhã, os participantes juntam 5 pontos a cada real gasto nos produtos do Carrefour adquiridos no site da parceria com o cupom LIVELO.

Já a Aramis oferece aos participantes roupas sofisticadas e elegantes com estilo refinado. Os assinantes do Clube Livelo que comprarem no site da parceria com o cupom LIVELO até dia 25/06, ganham 12 pontos a cada real gasto, enquanto os demais consumidores juntam 5 pontos por real gasto.

Se a busca é por roupas da moda para usar no dia a dia, a Riachuelo pode ajudar. Nas compras realizadas no site da parceria com o cupom LIVELO os assinantes do Clube Livelo acumulam 5 pontos a cada real gasto e os demais clientes obtém 4 pontos por real gasto. A ação acontece até amanhã e não é válida para as categorias de eletrônicos, eletroportáteis, beleza e itens que não são vendidos e entregues pelo parceiro.

Outra novidade é com a Morana, loja que possui uma vasta variedade de acessórios para compor looks de todos os estilos. As compras realizadas no site da parceria com o cupom LIVELO garantem 11 pontos a cada real gasto para os assinantes do Clube Livelo e 8 pontos por real gasto para os demais participantes.

Para ficar por dentro de todas as ofertas da Livelo, basta entrar no site ou aplicativo do programa de recompensas. É importante ficar atento as regras de cada campanha para garantir o acúmulo de pontos.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com nove anos de mercado, já possui mais de 53 milhões de clientes e diversas possibilidades para acúmulo e uso de pontos através das centenas de empresas parceiras. O programa permite que os participantes juntem pontos com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de outro programa de fidelidade e com outras soluções, que podem ser encontradas aqui. Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no Shopping Livelo, viagens e serviços no catálogo da companhia, além de serem utilizados para pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras como Amazon Brasil e Decolar, em lojas físicas, como Raia e Pão de Açúcar, através do PagStix, e na CVC, ou até mesmo transformados em dinheiro com a solução de cashback. Na frente B2B, a empresa auxilia companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo no site ou aplicativo da companhia.

