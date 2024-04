Maior fabricante de helicópteros da América Latina, Helibras deve faturar R$ 1,5 bi em 2024 Com mais de 45 anos de presença e investimentos e mais de 850 aeronaves entregues, fabricante gera mais de 500 empregos diretos e se diz comprometida com responsabilidade social e sustentabilidade

Fábrica da Helibras, em Itajubá (MG) Fábrica da Helibras, em Itajubá (MG) (Luiz Fara Monteiro )

Com mais de 500 funcionários e a geração de milhares de empregos indiretos de alta tecnologia, a Helibras, líder de mercado em todos os segmentos, é a única fabricante de helicópteros a turbina do hemisfério Sul e da América Latina e planeja faturar algo em torno de R$ 1,5 bi esse ano. O blog visitou as instalações da fabricante em Itajubá, Minas Gerais.

A Helibras é líder de mercado com 47% de participação no mercado. A empresa possui 699 aeronaves no país, nas mãos de 347 operadores. Uma boa parte dessas aeronaves está concentrada no mercado civil, seguida dos setores governamental, militar e energia.

Os aparelhos atuam em vários segmentos, como operações militares, busca e salvamento, taxi aéreo, aviação privada e executiva, combate a incêndios, além do transporte de cargas externas. As aeronaves têm um longo histórico de operações em emergências sociais, como nas enchentes no litoral norte de São Paulo, na crise humanitária da população Yanomami e nas operações de buscas após o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais.

A fabricante possui o certificado "Design Organization authorithy" Level 1 pela Airbus Helicopters. O programa de transferência de tecnologia traz para o país os mais modernos conhecimentos em engenharia e processos de produção, reconhecidos por órgãos de aviação como a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC; Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), além do órgão regulador de aviação da Europa, a EASA.

"A capilaridade estrutural da Helibras permite uma estrutura preparada para apoiar os clientes em qualquer lugar do Brasil", garante Alberto Duek, presidente da fabricante.

A fábrica e, Itajubá possui 860 metros quadrados de área produtiva, com certificações da Airbus, ANAC, Força Aérea Brasileira (FAB) e Marinha. Serviços como modernização e reconstrução de helicópteros, banco d etestes de caixas de transmissão e oficina de pás são realizados no local. A Helibras tem como meta dobrar a capacidade de produção para exportação. Entre os aparelhos em destaque estão helicópteros como os modelos H125, H135, H225 e H145. Na modernização do modelo 'Pantera', 32 aeronaves foram entregues ao Exército Brasileiro.

O Centro de Treinamento de Itajubá já formou mais de 17 mil alunos. Na área social, o Projeto Global da Airbus Foundation já beneficiou cerca de 4 mil crianças na América Latina, segundo a Helibras. O evento conhecido como Flying Challenge, atualmente conhecido como Discovery Space, com o objetivo de estimular a curiosidade das crianças com assuntos relacionados ao espaço. A Helibras recebeu da Companhia Elétrica de Minas Gerais (CEMIG), o Certificado de Energia Renovável pelas instalações em Itajubá.