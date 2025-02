Mais uma quase colisão entre aviões é registrada nos EUA; veja vídeo assustador

Mais uma quase colisão entre aviões é registrada nos EUA; veja vídeo assustador Boeing 737 da Southwest precisou arremeter para desviar de jatinho na pista Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/02/2025 - 15h05 (Atualizado em 25/02/2025 - 15h05 ) twitter

Boeing quase colidiu com jato no aeroporto de Chicago Reprodução/Vídeo

Um Boeing 737 da companhia americana Southwest precisou arremeter quando estava a poucos segundos antes de tocar a pista para não colidir com um jatinho que cruzava a mesma pista no momento. A imagem foi captada na manhã de hoje (25) por uma câmera do Canal IN 4K Chicago Midway, Illinois.

A ocorrência foi registrada no Aeroporto Internacional Midway de Chicago (MDW). O Boeing 737-8 da Southwest, matrícula N8517F, vinha de Omaha, em Nebraska e pousaria em Chicago às 9h02. O jato que cruzou a pista é um Bombardier Challenger 350, que iria de Chicago a Knoxville, no Tennessee. Ainda não está claro qual das duas aeronaves tinha autorização para usar a pista, ou se a torre de controle permitiu a operação equivocadamente aos dois jatos.

O quase acidente é registrado menos de 1 mês depois que um voo comercial da American Airlines, um modelo Bombardier da American Eagle, subsidiária da American Airlines, bateu em pleno ar em um helicóptero militar modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, quando se aproximava para o pouso em Washington. Sessenta passageiros e quatro tripulantes estavam a bordo do avião, e três tripulantes ocupavam o helicóptero.

Midway serviu como o principal aeroporto de Chicago até a inauguração do Aeroporto Internacional O’Hare, em 1944. Midway é um dos aeroportos mais movimentados do país e o segundo aeroporto mais movimentado tanto na área metropolitana de Chicago quanto no estado de Illinois, atendendo 22.050.489 passageiros em 2023. Midway é uma base para a Southwest Airlines, que transporta mais de 90% dos passageiros no aeroporto.

