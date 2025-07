Manobra de caça em festival aéreo assusta expectadores em praia da Espanha Parte do público classificou a manobra do EF18 Hornet como um ‘quase acidente’ no Gijón Air Festival Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O jato EF18 Hornet da Força Aérea da Espanha assustou o público durante o Gijón Air Festival.

Expectadores classificaram a manobra do caça como um 'quase acidente' após uma passagem baixa.

Imagens mostram o jato voando a poucos metros do mar, próximo da praia.

O festival acontece anualmente em julho e faz parte da Fiesta del Cielo, com várias atrações aéreas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

passagem baixa seguida de uma manobra incomum chamou a atenção e assustou parte do público que estava em praia da cidade de Gijón Reprodução/X

A passagem baixa seguida de uma manobra incomum de um jato EF18 Hornet da Força Aérea da Espanha chamou a atenção e assustou parte do público que estava em uma praia na cidade litorânea de Gijón. Alguns classificaram o movimento do caça como um “quase acidente”. O McDonnell Douglas F/A-18 Hornet é uma aeronave supersônica bimotora de combate.

Footage of a Spanish Air Force EF-18 Hornet nearly crashing during a demonstration at Gijón Air Festival yesterday. pic.twitter.com/5jKT0Yblp0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 28, 2025

Vídeos gravados pelos expectadores mostram o jato em um voo rasante, a poucos metros do nível do mar, bem próximo à praia e se aproximando perigosamente em direção ao público. A força espanhola não comentou se a manobra foi intencional ou incidental.

O caça parece girar 180 graus em torno do próprio eixo, gira de volta, desacelera e logo retoma a potência para ganhar altitude.

Yo lo grabé desde otra perspectiva y tengo dudas. Fue la primera maniobra del F-18 al llegar a la bahía. pic.twitter.com/mSCFk2w3Od — Oscar 🇪🇸🇺🇦 (@F111Oscar) July 28, 2025

O F/A-18 foi projetado para ser uma aeronave altamente versátil devido à sua aviônica e excelentes características aerodinâmicas, com capacidade para transportar uma ampla variedade de armas. A aeronave pode realizar diversas operações, como escolta, defesa aérea, supressão de defesas aéreas inimigas e reconhecimento aéreo, além de ser um valioso ativo para porta-aviões.

‌



O Festival do Ar de Gijón acontece anualmente em julho na baía de Gijón e desde 2022 faz parte na chamada Fiesta del Cielo, uma festividade com diversas atrações que ocorrem em torno das apresentações aéreas.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.