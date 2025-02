Jato comercial é o primeiro da história a quebrar a barreira do som sem fazer barulho; entenda CEO da empresa confirmou que viagens supersônicas podem ser acessíveis, sustentáveis ​​e amigáveis ​​para aqueles a bordo e em terra Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/02/2025 - 20h44 (Atualizado em 11/02/2025 - 09h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Boomless Cruise permite voos até 50% mais rápidos sobre a terra Divulgação Boom Supersonic

A Boom Supersonic, a empresa que constrói o avião comercial mais rápido do mundo, o Overture, anunciou nesta segunda-feira (10) o Boomless Cruise para seu avião comercial supersônico, permitindo viagens supersônicas sobre a terra sem um estrondo sônico audível.

Durante seu primeiro voo supersônico histórico em 28 de janeiro de 2025, a aeronave de demonstração da Boom, XB-1, quebrou a barreira do som três vezes sem gerar um estrondo sônico que atingisse o solo, demonstrando que viagens supersônicas silenciosas são possíveis.

Boomless Cruise é baseado em física bem estabelecida conhecida como Mach cutoff, na qual um estrondo sônico refrata na atmosfera e nunca atinge o solo. Esse efeito é obtido quebrando a barreira do som em uma altitude elevada o suficiente, com velocidades exatas variando com base nas condições atmosféricas.

“O XB-1 quebrou a barreira do som três vezes durante seu primeiro voo supersônico — sem um estrondo audível”, disse Blake Scholl, fundador e CEO da Boom Supersonic.

‌



Representação das ondas sonoras supersônicas refratando na atmosfera Boom Supersonic

“Isso confirma o que acreditamos há muito tempo: viagens supersônicas podem ser acessíveis, sustentáveis ​​e amigáveis ​​para aqueles a bordo e em terra. Com esse sucesso, estamos trazendo o Boomless Cruise para a Overture, desbloqueando viagens mais rápidas em ainda mais rotas.”

Conjuntos de microfones especializados colocados em locais estratégicos sob a trajetória de voo confirmaram que os estrondos sônicos não atingiram o solo enquanto o XB-1 voava a uma velocidade máxima de Mach 1,12.

‌



Os dados coletados durante as múltiplas execuções supersônicas do XB-1 permitiram que a Boom validasse os modelos de estrondos sônicos e melhorasse os algoritmos que preveem a operação no corte de Mach, informa o PR Newswire.

Esses dados mostram que o voo supersônico sem a perturbação de um estrondo sônico é possível, abrindo as portas para viagens supersônicas sobre a terra a bordo do avião supersônico da Boom, o Overture.

‌



O cruzeiro sem boom permite que o Overture voe a velocidades de até Mach 1,3 sem um boom audível, reduzindo os tempos de voo de costa a costa dos EUA em até 90 minutos. Rotas internacionais com segmentos terrestres também podem se beneficiar de maiores velocidades.

Para operar dentro das regulamentações atuais, a Boom planejou operar o Overture a Mach 0,94 sobre a terra — aproximadamente 20% mais rápido do que os jatos subsônicos de hoje — quebrando a barreira do som apenas sobre a água, onde ele aceleraria até Mach 1,7, ou duas vezes mais rápido.

Os dados coletados do voo supersônico do XB-1 estabelecem a possibilidade do Overture viajar até 50% mais rápido do que os jatos de hoje sobre a terra sem um estrondo audível.

O Boomless Cruise no Overture é habilitado pelo Symphony, seu sistema de propulsão especialmente desenvolvido. Ao contrário de outros motores comerciais, o impulso transônico aprimorado do Symphony permite que o Overture quebre a barreira do som bem acima de 30.000 pés — alto o suficiente para que a física de corte de Mach funcione.

O Boomless Cruise também é habilitado pelo piloto automático avançado do Overture, que seleciona automaticamente a velocidade silenciosa mais alta em condições de tempo real.

A Boom espera produzir empuxo durante os testes de núcleo do motor totalmente operacional para o Symphony até o final de 2025. Os testes de núcleo do motor analisarão o desempenho do compressor, combustor e seção da turbina. Os dados coletados refinarão ainda mais a engenharia e agilizarão a produção de um motor totalmente certificado.

A Overture tem uma carteira de pedidos de 130 pedidos e pré-encomendas da American Airlines, United Airlines e Japan Airlines, representando os primeiros cinco anos de produção. Em 2024, a Boom concluiu a construção da Overture Superfactory em Greensboro, Carolina do Norte, que será dimensionada para produzir 66 aeronaves Overture por ano. Otimizado para velocidade, segurança e sustentabilidade, a Overture e seu sistema de propulsão personalizado, Symphony, são projetados para funcionar com até 100% de combustível de aviação sustentável (SAF).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.