Morre Iris Lettieri, a voz que marcou gerações no Aeroporto Internacional do Galeão Locutora de voz suave e inconfundível anunciava voos no Galeão e trabalhou em emissoras como Manchete e Tupi Luiz Fara Monteiro 28/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h40 )

Iris Lettieri: "a voz do aeroporto" Arquivo pessoal Iris Lettieri - Linkedin

Morreu nesta quinta-feira (28), aos 84 anos, a jornalista e locutora Iris Lettieri, que ficou conhecida por ser durante mais de quatro décadas anos a voz do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

“Sua voz inconfundível marcou gerações de passageiros e tornou-se símbolo do Aeroporto Internacional do Galeão”, publicou o noticiário da Radio Tupi, onde Iris também trabalhou.

Ela também foi atriz, modelo e cantora. A família não divulgou a causa da morte.

“Iris ficou conhecida pelo tom acolhedor de suas chamadas, pensado para transmitir tranquilidade em momentos de ansiedade antes das viagens. Sua marca se espalhou também por outros aeroportos brasileiros, incluindo o de Cumbica, em São Paulo”, lembrou a Tupi.

‌



Em 1983 íris passou a integrar a equipe de apresentadores da TV Manchete, fundada por Adolpho Bloch, o que a consolidou como uma das vozes mais conhecidas do jornalismo audiovisual.

Aos 84 anos, Iris deixou sua marca não apenas no Aeroporto Internacional Tom Jobim, mas também na memória afetiva de milhares de passageiros que cruzaram os céus do Brasil e do mundo sob a sonoridade inconfundível de sua locução.

‌



Uma trajetória cheia de histórias

Nascida no Rio de Janeiro, Íris Lettieri se destacou em várias áreas, incluindo música, teatro e moda. Entretanto, foi como locutora que ela realmente encontrou seu espaço, tornando-se a voz oficial do Galeão nos anos 1970. Desde então, sua pronúncia clara e calorosa acompanhou passageiros em momentos de alegria, expectativa e, muitas vezes, despedidas, informou o Diário do Povo.

Em 2014, a locutora assumiu um novo desafio, tornando-se a voz do sistema de transporte BRT no Rio de Janeiro. Seu trabalho lá também ajudou a moldar a experiência dos usuários, trazendo um toque pessoal e humano em meio à rotina acelerada do transporte público.

‌



Em nota, a concessionária RIOgaleão disse que “lamenta o falecimento de Íris Lettieri, voz inesquecível que marcou gerações nas rádios e nas mensagens do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Seu trabalho se tornou parte da memória afetiva de milhares de passageiros que passaram pelo Tom Jobim”.

No vídeo abaixo, uma coletânea de vários momentos de Iris em entrevistas e reproduções de ss chamadas para os voos no Galeão:

