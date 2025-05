Movimentação de passageiros no Brasil bate novo recorde em abril Fluxo doméstico alcançou 7,9 milhões de passageiros, enquanto o setor internacional pela primeira vez ultrapassou 2 milhões de passageiros movimentados em abril Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/05/2025 - 17h37 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h37 ) twitter

Anac: movimentação recorde de passageiros em abril Divulgação Inframerica

A movimentação no transporte aéreo em abril superou novamente os recordes de fluxo para o mês, com 7,9 milhões de passageiros processados no mercado doméstico e 2,1 milhões no mercado internacional, totalizando cerca de 10 milhões de passageiros. É também a primeira vez que o setor internacional supera 2 milhões de passageiros no período de abril desde o início da série histórica, iniciada em janeiro de 2000. Os números podem ser consultados na nova atualização do relatório de demanda e oferta disponibilizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A movimentação de passageiros domésticos representa um crescimento de 9,6% em relação a abril de 2024, enquanto a internacional marca um aumento de 17,2%. A movimentação total, por sua vez, teve uma variação positiva de 11,1% em relação a abril do ano anterior.

A demanda doméstica, medida em passageiros por quilômetros transportados, cresceu 13,4% em relação a abril de 2024, enquanto a oferta, medida em assentos por quilômetros oferecidos, aumentou 7,6%. O aumento da demanda internacional ficou em 14,4%, enquanto a oferta internacional teve crescimento de 12,2%

‌



A movimentação de carga internacional foi de 74,8 mil toneladas, um crescimento de 4,4% em relação a abril de 2024. A movimentação de carga doméstica foi de 35,9 mil toneladas, 12,5% abaixo do total movimentado em abril do ano anterior.

‌



