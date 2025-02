Nova plataforma oficial de e-Visa on Arrival da VFS Global para a Indonésia é lançada para brasileiros e mais 96 nacionalidades Viajantes que aplicarem por meio desta ferramenta agora podem pular a fila da imigração em todos os aeroportos internacionais e portos marítimos, incluindo Bali e Jacarta Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/02/2025 - 18h10 (Atualizado em 13/02/2025 - 18h10 ) twitter

indonésia: Nova plataforma oficial de e-Visa on Arrival da VFS Global

A VFS Global, maior especialista mundial em terceirização e serviços tecnológicos para governos e missões diplomáticas, lançou sua nova plataforma online para tornar o processo de solicitação do visto eletrônico na chegada (e-VoA) para a Indonésia mais simples para os viajantes. A iniciativa visa promover o turismo receptivo e melhorar a experiência geral do cliente. A plataforma está alinhada com os esforços contínuos do governo indonésio para aprimorar sua infraestrutura e serviços turísticos, com o objetivo de receber 14 milhões de visitantes em 2025.

A nova plataforma e-VoA da VFS Global está disponível para cidadãos de todos os 97 países elegíveis para o e-VoA, incluindo o Brasil Os viajantes agora podem aproveitar uma jornada de solicitação de visto mais rápida e fluida com a VFS Global, completando todo o processo online e recebendo o e-VoA pré-aprovado antes da partida.

“Como empresa, estamos constantemente trabalhando em inovações que proporcionem uma experiência de envio de solicitação de visto sem interrupções para nossos clientes. O lançamento desta plataforma inovadora, segura e fácil de usar de eVisa on Arrival para a Indonésia, sem dúvida, simplificará o processo de solicitação de visto, tornando-o mais rápido, fácil e conveniente. Com a Indonésia sendo um destino globalmente procurado, estamos honrados em ajudar os visitantes de 97 países a facilitar sua entrada neste país incrível por meio desta plataforma”, diz Jiten Vyas, diretor Comercial e chefe de Desenvolvimento de Negócios da VFS Global.

‌



Aqui estão os quatro passos simplificados para solicitar o e-VoA da Indonésia:

Acesse https://indonesiavoa.vfsevisa.id/ Envie todos os documentos necessários Pague as taxas solicitadas Receba um e-VoA pré-aprovado por e-mail antes da partida

Com o pagamento realizado online, os viajantes podem desfrutar de uma experiência de entrada mais tranquila e rápida por meio dos portões eletrônicos ou balcões de imigração.

‌



A nova plataforma e-VoA da VFS Global garantirá que todos os documentos enviados pelos solicitantes estejam completos e sem erros. Ela também oferece tecnologia OCR, que permitirá que os dados dos solicitantes sejam preenchidos automaticamente, economizando tempo e esforço para os aplicantes. A nova ferramenta também oferecerá a facilidade de reserva em grupo, o que pode ser benéfico para o comércio de viagens e convenções.

Viajantes que solicitarem o e-VoA da Indonésia pelaa VFS Global terão suporte dedicado por e-mail e ao vivo em sete idiomas - inglês, mandarim, japonês, coreano, árabe, alemão e francês – para ajudá-los com suas dúvidas. A VFS Global adicionará mais suporte em outros idiomas para os principais mercados em breve.

‌



Além disso, a VFS Global estabeleceu quiosques dedicados à promoção do turismo da Indonésia em seus escritórios em Dubai (Emirados Árabes Unidos), Mumbai (Índia) e Xangai (China), com planos de abrir outro na Austrália em breve. Por meio de sua extensa rede de escritórios, a VFS Global visa promover a Indonésia nos principais mercados, como Índia, China, Austrália, Coreia, Japão e Oriente Médio.

Sobre a VFS Global

Como líder mundial em terceirização e especialista em serviços de tecnologia, a VFS Global adota a inovação tecnológica, incluindo a IA generativa, para apoiar governos e missões diplomáticas em todo o mundo. A empresa gerencia tarefas administrativas e sem julgamento relacionadas a solicitações de visto, passaporte e serviços consulares para os governos clientes, aumentando a produtividade e permitindo que eles se concentrem inteiramente na tarefa crítica de avaliação.

Com uma abordagem responsável ao desenvolvimento, adoção e integração de tecnologia, a empresa prioriza práticas éticas e sustentabilidade enquanto serve como parceira confiável para 69 governos clientes. Operando mais de 3.400 Centros de Aplicação em 152 países, a VFS Global processou com eficiência mais de 303 milhões de aplicações desde 2001.Com sede em Zurique e Dubai e propriedade majoritária por meio de fundos de investimento gerenciados pela Blackstone Inc, juntamente com a Kuoni and Hugentobler Foundation e a EQT, sediadas na Suíça, a VFS Global tem o compromisso de criar valor para todos os seus stakeholders e liderar soluções responsáveis e inovadoras, tornando os serviços governamentais mais eficazes e eficientes.

Site dedicado https://indonesiavoa.vfsevisa.id/ está no ar para completar o processo de solicitação do e-VoA da Indonésia

Plataforma online é simples de usar, acessível pelo desktop e celular

Redução significativa nos tempos de espera na imigração ao chegar na Indonésia é esperada

Facilidade de reservas em grupo para agentes de viagens e operadores turísticos tornam a ferramenta uma solução valiosa para o trade de viagens e férias

