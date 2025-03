Nova rota internacional da GOL liga Manaus a Bogotá com voos diretos Operações entre as capitais do Amazonas e da Colômbia terão início em 2 de abril, com duas frequências semanais de ida e volta Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/03/2025 - 16h11 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h11 ) twitter

GOL liga Manaus a Bogotá com voos diretos Gabriel Benevides

A GOL Linhas Aéreas, Companhia Aérea mais pontual do Brasil, iniciou na última quinta-feira, 13 de março, a venda de bilhetes para a nova rota entre Manaus (MAO) e Bogotá (BOG), uma de suas mais recentes bases internacionais, inaugurada em abril de 2024. As operações entre as duas cidades terão frequência de dois voos semanais diretos de ida e volta, às quartas e domingos, a partir de 2 de abril de 2025.

Com essa nova rota, a GOL fortalecerá a conexão do estado do Amazonas com a Colômbia como um todo, não apenas a capital Bogotá, atendendo à demanda por destinos como Cartagena das Índias, San Andrés e Medellín, em parceria com a Avianca. Além disso, a rota permitirá conexões com as Américas do Norte e Central, incluindo destinos como San José (SJO), Cidade do México (MEX), Miami (MIA), Orlando (MCO) e Nova York via Bogotá, devido aos acordos de codeshare e interline estabelecidos entre a GOL e a Avianca.

Os clientes também poderão acessar outros países da América do Sul, como Equador e Peru, por meio do hub de Bogotá. Junto com a rota Brasília-Bogotá da GOL, em operação desde 4 de fevereiro de 2025, a empresa atenderá à crescente demanda por transporte de Clientes, cargas e e-commerce entre Brasil e Colômbia, estimulando o comércio, o turismo e a geração de riquezas em ambas as nações.

‌



Já os clientes provenientes da Colômbia e das Américas rumo ao Amazonas poderão desfrutar das inúmeras belezas naturais e culturais do estado. O Amazonas é um verdadeiro tesouro de biodiversidade, com a Floresta Amazônica oferecendo paisagens exuberantes, uma diversidade impressionante de flora e fauna e a majestosa Bacia Amazônica, maior bacia hidrográfica do mundo.

Além da natureza deslumbrante, os visitantes poderão explorar a capital, Manaus, com seus marcos históricos, como o Teatro Amazonas e o Mercado Municipal Adolpho Lisboa. A região também é rica em cultura indígena, proporcionando uma experiência única de imersão nas tradições e modos de vida das comunidades locais. Com essa nova rota, a GOL não só facilita o acesso dos colombianos a todas essas maravilhas do Amazonas, mas também promove o intercâmbio cultural e o fortalecimento do turismo entre as duas regiões.

‌



A operação entre Manaus e Bogotá se soma a outras importantes novidades apresentadas pela GOL ao mercado em 2024. A Companhia passou a ter voos diretos para Aruba (AUA), no Caribe, e San José (SJO), na Costa Rica, dois destinos exclusivos da GOL a partir de Guarulhos (GRU). Retomou, ainda, sua rota direta Cancún (CUN), no México, a partir do Aeroporto Internacional de Brasília (BSB).

A nova rota Manaus-Bogotá faz parte do compromisso da GOL com a internacionalização, um dos pilares mais importantes da Companhia para os próximos cinco anos, proporcionando aos Clientes do Amazonas mais opções de viagens e conectividade.

‌



Os voos entre Manaus (MAO) e Bogotá (BOG) serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.

GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes.

A Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagem, também trará esses voos diretos em sua plataforma. Os Clientes podem comprar passagens GOL para Bogotá em dinheiro e acumular milhas na Smiles, ou ainda resgatar passagens pelos canais da Smiles utilizando suas milhas, ou ainda na opção Smiles & Money, que junta milhas com dinheiro. Atualmente, a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.

O que dizem as autoridades e os executivos:

“A aviação civil brasileira tem apresentado os melhores resultados de sua história. Prova disso é que fechamos 2024 com recorde na movimentação de turistas no mercado internacional, com crescimento de 17% em comparação com o ano anterior. O governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, tem trabalhado para ampliar a conectividade do Brasil com o mundo, permitindo que mais turistas descubram as belezas do nosso país e oferecendo aos brasileiros a oportunidade de conhecer outras culturas”, ressalta Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, enfatiza que a iniciativa da GOL corrobora esforços do governo federal para ampliar a conectividade aérea nacional. “A oferta de novos voos dialoga diretamente com o trabalho do governo brasileiro para reforçar a ligação entre destinos estrangeiros e o Brasil. Isso favorece o aumento da visibilidade da Amazônia brasileira, um dos maiores atrativos naturais de todo o mundo, e contribui para a manutenção da crescente trajetória da chegada de estrangeiros ao Brasil, com reflexos extremamente positivos na nossa economia e na geração de emprego e renda à população”, observa.

“Este voo é importante porque amplia a malha internacional com o estímulo dado pelo nosso governo, por meio do nosso programa de incentivos fiscais para companhias aéreas. É mais uma oportunidade do turista que sai do Brasil ou chega ao Amazonas poder escolher um voo para a Colômbia. Certamente é um grande avanço para o turismo”, diz Wilson Lima, governador do Amazonas.

Bruno Balan, gerente executivo de Planejamento de Malha Aérea da GOL, afirma: “Estamos entusiasmados com a nova rota Manaus-Bogotá, que não só atende à crescente demanda por viagens internacionais com origem e destino no estado do Amazonas, mas também reflete nosso compromisso em expandir nossa malha aérea e oferecer mais opções de conectividade aos nossos Clientes em todas as Américas”.

Julio Ribas, diretor-presidente da VINCI Airports no Brasil, comenta: “Manaus é estratégica para a conexão aérea do País com a América do Sul e o restante do continente. Com a modernização do aeroporto, concluída recentemente, garantimos a infraestrutura necessária para consolidar e expandir essas operações. Atualmente, contamos com voos para seis destinos internacionais, e o reforço dessa rota para Bogotá é um indicativo positivo de que nossos investimentos e articulações estão no caminho certo. Nosso propósito é conectar ainda mais a Amazônia ao mundo“.

