Ocupação de voos extras da Azul para show da Madonna no Rio chega a 97%

Azul: ocupação de 97% em voos para o show de Madonna (Vinicius Magalhaes)

A poucas horas do show da Madonna em Copacabana, a Azul já registra ocupação de 89% nos seus voos extras com destino ao aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. A data de maior demanda na ida é hoje, dia 3, sexta-feira que antecede o espetáculo. Já no retorno a ocupação chega a 97% dos assentos dos voos extras, no dia 5 de maio.

Entre os dias 1º e 7 de maio, o aeroporto do Galeão vai receber 436 voos da Azul (sendo mais de 170 extras). somando mais de 60.300 assentos.

Além dos voos regulares, durante o período, o aeroporto irá receber voos temporários de diversas cidades: Belém (PA), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Porto Seguro (BA), Congonhas (SP), Foz do Iguaçu (PR), Juazeiro do Norte (CE), Montes Claros (MG), Palmas (TO), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), São Luís (MA), Guarulhos (SP), Goiânia (GO), Londrina (PR), Manaus (AM), Maringá (PR), Navegantes (SC), Salvador (BA), Uberlândia (MG) e Vitória (ES).

Na capital fluminense, a Azul opera nos três aeroportos: Santos Dumont, Galeão e Jacarepaguá. Se somadas toda a operação dos três terminais, a Azul contará com 870 movimentos (ida ou volta) no período, com uma oferta de mais de 103 mil assentos – o equivalente a um estádio e meio do Maracanã lotado.

