Operadora de turismo destaca destinos imperdíveis para explorar em 2025 Seleção feita por especialistas da Abreu promete encantar os viajantes, com experiências únicas e paisagens deslumbrantes ao redor do mundo Luiz Fara Monteiro 23/01/2025 - 16h36

Aurora Boreal no Alaska AI.Era - stock.adobe.com / Abreu Turismo

Se explorar novos horizontes está nos seus planos para 2025, prepare-se para uma lista de destinos que prometem estar no radar dos viajantes mais antenados. Os especialistas da Abreu analisaram tendências e selecionaram os destinos que estarão em alta para viagens neste ano.

Esta lista reúne lugares fascinantes, perfeitos para todos os estilos de viajantes – de quem busca experiências culturais a quem prefira ambientes naturais de tirar o fôlego. De paisagens geladas a praias paradisíacas, a diversidade de culturas e cenários é o grande atrativo das tendências de viagem para 2025.

Gramado, na Serra Gaúcha Bernard Barroso - stock.adobe.co / Abreu Turismo

Lugares que prometem encantar: o Alasca impressiona com sua natureza exuberante e aventuras em meio a geleiras. Nos Estados Unidos, Washington, D.C. ganha os holofotes por sua riqueza histórica e agenda cultural vibrante. Na Ásia, o Japão segue encantando com sua fusão entre tradição e modernidade, enquanto o Sri Lanka surpreende com praias paradisíacas e templos ancestrais.

Para os mais ousados: os exploradores mais ousados podem se aventurar na Região do Cáucaso, repleta de paisagens montanhosas e culturas vibrantes. No extremo norte, a Lapônia oferece a magia da aurora boreal e atividades típicas de inverno.

Clássicos que nunca decepcionam: na Europa, a charmosa Itália mantém seu lugar de destaque com opções para todos os gostos, incluindo regiões menos conhecidas, além dos clássicos Roma e Veneza. Na América do Sul, a Patagônia Argentina encanta com seus glaciares e trilhas deslumbrantes, enquanto Gramado, no Brasil, é a escolha perfeita para quem quer curtir o clima europeu sem sair do país.

Cas Abao Beach Playa Cas Abao Caribbean island of Curacao, Playa Cas Abao in Curacao Caribbean tropical white beach with a blue turqouse colored ocean. Drone aerial view at the beach summer holiday Fokke Baarssen - stock.adobe.com / Abreu Turismo

Para quem ama o calor e o charme tropical: por fim, o Caribe segue na preferência dos viajantes, com as ilhas de Aruba e Curaçao garantindo praias de areia branca e mar azul-turquesa, um convite a relaxar nas águas cristalinas e curtir o calor tropical.

Com tantas opções incríveis, 2025 será um ano perfeito para explorar o mundo. Escolha o destino dos seus sonhos e comece a planejar sua próxima grande aventura!

Sobre a Abreu

A Abreu é uma operadora de turismo especialista em levar passageiros aos melhores destinos ao redor do mundo, além de customizar roteiros de maneira única, pois trabalha com os melhores agentes de viagens e profissionais de turismo do mundo. Oferece pacotes de viagens no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania e muito mais.

Com mais de 180 anos de experiência, possui um profundo conhecimento do mercado. Os pacotes e serviços atendem a diferentes demandas de orçamentos, desde opções econômicas até produtos exclusivos, sejam em grupo ou individuais, nos mais variados segmentos como cruzeiros, viagens românticas, destinos exóticos, luxo, família, esqui e praia.

