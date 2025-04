Panamá: hotspot gastronômico imperdível na América Latina De tradições ancestrais à alta gastronomia contemporânea, o país conquista paladares e ganha o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/04/2025 - 10h59 (Atualizado em 17/04/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conhecido pelas praias paradisíacas e por seu famoso canal, o Panamá vem se destacando no cenário gastronômico da América Latina como um dos destinos culinários mais promissores do continente. Trazendo uma combinação irresistível de sabores nascidos da mistura entre culturas indígenas, hispânicas e afro-caribenhas, a cozinha panamenha encanta pela originalidade e pela forma como conecta ancestralidade e modernidade.

Em 2017, a Cidade do Panamá foi reconhecida como Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO, e desde então, vem ganhando cada vez mais espaço dentro do cenário internacional, conectando cultura, identidade e criatividade em cada experiência gastronômica.

Seja vivenciando uma experiência gastronômica “farm-to-table” com ingredientes frescos colhidos diretamente da terra para a cozinha, participando de passeios comunitários que oferecem uma imersão profunda nas tradições culinárias locais, ou descobrindo restaurantes inovadores que reinterpretam sabores ancestrais com criatividade, o Panamá se revela como um destino essencial para os apaixonados por gastronomia.

Cidade do Panamá: Inovação em ritmo acelerado

‌



A capital panamenha vive uma cena gastronômica que pulsa com uma energia inovadora. As barracas de comida de rua servem carimañolas e hojaldras, tradicionalmente, enquanto restaurantes sofisticados destacam frutos do mar e produtos tropicais frescos. No histórico Casco Viejo, casarões coloniais abrigam cozinhas revolucionárias, onde o histórico encontra o contemporâneo, e jovens chefs transformam ingredientes locais em pratos sofisticados de alto nível.

Nomes como Maito, Fonda Lo Que Hay, Cantina del Tigre, La Tapa del Coco e Íntimo estão na lista dos 50 Melhores Restaurantes da América Latina e ajudam a posicionar o Panamá como referência no movimento “farm-to-table”.

‌



A Cidade do Panamá também oferece passeios gastronômicos autênticos para uma imersão mais profunda nas técnicas ancestrais e ingredientes nativos do país.

Bocas del Toro e Portobelo: a alma afro-caribenha à mesa

‌



No litoral caribenho, o sabor tem sotaque afro-panamenho. Bocas del Toro, arquipélago paradisíaco de praias cristalinas e floresta tropical, é um dos centros gastronômicos mais autênticos do país, com uma culinária que brilha em pratos como o Rondón e o Patí, feitos à base de frutos do mar. Os restaurantes à beira-mar da região oferecem refeições frescas e saborosas, com toques de coco e especiarias, enquanto experiências culinárias baseadas na comunidade proporcionam um toque imersivo das tradições locais.

Já Portobelo, antigo porto colonial marcado pela presença afro-panamenha, apresenta pratos como One Pot e Johnny Cakes, representando uma culinária afetiva, enraizada em histórias de resistência cultural.

Boquete e Tierras Altas: Do campo à mesa nas montanhas

No interior do Panamá, entre picos vulcânicos e vales verdes, fica Boquete e Tierras Altas, regiões famosas por serem um refúgio para amantes da natureza e aventureiros, nascem os ingredientes mais valorizados do país. O solo vulcânico fértil e o clima ameno tornam o local ideal para o cultivo de café Geisha de classe mundial, além de produtos orgânicos, hortaliças, frutas silvestres e queijos artesanais.

Os restaurantes montam seus cardápios com ingredientes locais e fazem pratos sazonais, garantindo frescor e celebrando a autenticidade da região em cada prato. Seja combinando uma xícara de café com pratos frescos locais ou explorando fazendas orgânicas, os visitantes podem vivenciar uma autêntica experiência culinária antes de participar de alguma trilha ou aventura.

Península de Azuero: Onde tradição, folclore e sabor caminham juntos

Conhecida como o berço do folclore panamenho, a Península de Azuero oferece os sabores da culinária dos colonizadores espanhóis e portugueses por meio de receitas consagradas pelo tempo. Ao longo da costa, os pescadores trazem a pesca do dia para pratos como Corvina à la Plancha, enquanto as terras férteis fornecem ingredientes para comidas típicas panamenhas como o Sancocho.

A presença de fogões a lenha e receitas centenárias levam a cultura de “slow food” reforçando a identidade regional e a simplicidade dos sabores caseiros panamenhos.

Informações úteis sobre o Panamá

Melhor época para visitar:

No final da temporada de chuvas, em novembro, o Panamá revela toda a sua beleza natural, com cachoeiras em seu auge e florestas vibrando em tons intensos de verde, tornando-se um cenário perfeito para admirar a fauna e a flora em sua máxima exuberância. Com clima tropical típico do Caribe, o país apresenta duas estações bem definidas: a temporada úmida, de maio a novembro, caracterizada por chuvas abundantes, e a temporada seca, de dezembro a abril, ideal para atividades ao ar livre.

Como chegar:

A Copa Airlines, companhia aérea oficial do Panamá, oferece um programa de stopover que permite os passageiros fazerem uma parada no país de até sete dias sem custo adicional na tarifa aérea. É uma oportunidade para explorar a Cidade do Panamá e os arredores sem pagar mais pelo bilhete.

Para mais informações: Tourism Panama ou Visit Panama.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.