Panamá Stopover bate recorde: 95 mil passageiros e aumento de 18% no primeiro semestre de 2025 Desde o seu lançamento em 2019 até hoje, o Panamá Stopover recebeu quase 640 mil turistas Luiz Fara Monteiro 18/08/2025 - 13h23 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h23 )

O programa projeta superar os 185 mil visitantes até o final de 2025 BriYZZ via Wikimedia Commons

A Copa Airlines (NYSE: CPA), subsidiária da Copa Holdings, S.A. e membro da rede global Star Alliance, apresentou os resultados do programa Panamá Stopover, desenvolvido em conjunto com a Autoridade de Turismo do Panamá (ATP) e a PROMTUR Panamá, referentes ao primeiro semestre de 2025. No final de junho, a companhia aérea registrou quase 95 mil passageiros no Stopover –aumento de 18% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O programa Panamá Stopover permite que os passageiros em trânsito pelo Panamá aproveitem sua escala para fazer turismo em nosso país, sem custo adicional na tarifa aérea.

“A conectividade oferecida pelo Hub das Américas® é uma vantagem estratégica para o Panamá que impulsiona o turismo, dinamiza a economia e gera milhares de empregos diretos e indiretos. Na Copa Airlines, trabalhamos lado a lado com os atores do setor de turismo para posicionar o Panamá como um destino atraente e acessível para os viajantes internacionais. Os resultados obtidos neste primeiro semestre de 2025 refletem os esforços de uma equipe que, com orgulho, leva nossa bandeira panamenha aos mais altos céus do continente”, afirmou Pedro Heilbron, presidente executivo da Copa Airlines.

A estadia média reservada por passageiro foi de três dias. Além disso, o Canal do Panamá continua sendo a principal atração para quem faz escala na cidade. Também se destacam a gastronomia local, as compras e a diversidade cultural entre as atividades favoritas dos passageiros.

Adicionalmente, o programa Panamá Stopover da Copa Airlines iniciou o segundo semestre do ano com números recordes, registrando mais de 17.500 passageiros participantes em julho, tornando este o mês recorde para o programa desde seu lançamento em 2019. Este resultado reflete o crescente interesse dos viajantes em descobrir o que o Panamá tem a oferecer. Com o apoio de mais de 80 aliados do setor turístico panamenho e uma plataforma digital renovada, o Panamá Stopover projeta superar os 185 mil visitantes até o final deste ano de 2025.

‌



O programa Panamá Stopover, desde o seu lançamento em 2019 até hoje, trouxe ao país mais de 640 mil turistas. Ao final de 2024, mais de 160 mil pessoas aproveitaram esta iniciativa para fazer uma parada no país sem custo adicional em suas tarifas aéreas, um crescimento de 25% em relação a 2023. Este volume representou 8% do total de visitantes do país.

O programa Panamá Stopover permite que os passageiros que transitam pelo Hub das Américas® no Panamá, em voos da Copa Airlines, desfrutem de dois destinos pelo preço de um. Os viajantes podem estender sua estadia no Panamá sem custo adicional na tarifa aérea, aproveitando sua conexão para explorar as múltiplas atrações do país. Esta iniciativa foi projetada para incentivar o turismo, usando a posição estratégica do país como o principal centro de conexão na região.



‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.