Passageiros embarcam em voo internacional com dois leões adultos a bordo Voo da Air France de Paris a Joanesburgo transportou felinos de volta para a África do Sul, depois que um rapper usou os animais para gravação de videoclipe Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/03/2025 - 14h09 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h43 ) twitter

Ysis e Yoda: de volta à África do Sul em voo comercial E. Martin / 20 minutes

Que tal você embarcar em um avião com dois leões adultos a bordo, para uma viagem internacional de 11 horas de duração? Essa experiência foi vivida na noite desta segunda-feira (3) por passageiros que voaram de Paris para Joanesburgo, no voo AF990, operado por um Boeing 777-300, matrícula F-GZNP.

🇿🇦🦁 Deux invités de prestige à bord du vol Air France AF990 entre Paris CDG & Johannesburg.



▫️Abandonnés à Aix-en-Provence début 2020 après avoir été utilisés par un rappeur pour ses clips et ses réseaux sociaux, deux lions ont été transférés en Afrique du Sud, leur terre… pic.twitter.com/lRKzZNYvSx — air plus news (@airplusnews) March 4, 2025

O voo da Air France transportou — com todas as medidas de segurança tomadas para este tipo de operação — a leoa Ysis e o leão Yoda, duas espécies sul-africanas de cinco anos, deixadas na região de Aix-en-Provence no início de 2020 pelo rapper francês Lacrim — um francês de descendência argelina, estabelecido em Marselha —, que usou os felinos para serem usados na gravação de um videoclipe. Abaixo, é possível ver os dois felinos e o cantor.

Os animais foram levados no porão de cargas da aeronave, com oxigenação e temperatura adequados ao transporte de animais. Não se sabe se os passageiros foram informados sobre os 2 hóspedes a bordo.

A leoa Ysya, sedada, sendo preparada para o transporte Radio France

A operação de repatriação dos animais foi organizada pela Fundação 30 Milhões de Amigos (Fondation 30 Millions d’Amis), com foco no bem-estar de animais.

Ysis e Yoda deixaram Saint-Martin-la-Plaine na segunda-feira em direção ao aeroporto Charles de Gaulle. Tudo correu bem no abrigo Tonga Terre d’Accueil, onde foram acolhidos.

Os felinos foram transportados em compartimentos especiais Radio França

Segundo o France Bleu, houve muita emoção para os cerca de dez cuidadores presentes na despedida dos irmãos de 200 e 120 quilos. Jean-Christophe Gérard é veterinário em Tonga Terre d’Accueil e está viajando para a África do Sul.

"É emocionante para toda a equipe porque esses são animais que resgatamos quando bebês, que salvamos do tráfico. Nós nos apegamos e é sempre doloroso vê-los partir, mas sabemos que a vida que eles terão é simplesmente fantástica."

Felinos foram transportados no porão de cargas do Boeing 777-300 da Air France

Os leões desembarcaram no aeroporto OR Tambo, de Joanesburgo às 9h28 desta terça-feira (4) e seguiram em uma viagem de carro até um santuário de animais, de 5 hectares. Aline Maatouk os acompanha na Fundação 30 Milhões de Amigos.

"Haverá uma transferência de informações entre os cuidadores franceses e sul-africanos. O objetivo é compartilhar informações sobre seus hábitos alimentares, sobre seu comportamento, e eles cuidarão deles até o fim de suas vidas."

A fundação estima despesas em cerca de R$ 315.000,00 (50.000 euros) para a fabricação das gaiolas, transporte e santuário.

A equipe do abrigo e a do 30 Million Friends ficarão no local por uma semana. Eles aproveitarão a oportunidade para ir mais ao sul do país para visitar outros leões já soltos nos últimos anos.

