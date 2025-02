Passageiros ganham mais uma sala VIP no BH Airport com abertura da primeira operação da BRT Lounges no terminal Sala fica no embarque nacional, tem 192 m² e comporta cerca de 50 pessoas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/02/2025 - 16h48 (Atualizado em 14/02/2025 - 16h48 ) twitter

BH Airport: Sala VIP no embarque nacional comporta 50 pessoas Divulgação

Os passageiros que embarcam e desembarcam no BH Airport acabam de ganhar mais uma opção de sala VIP no terminal. A operação é a primeira da BRT Lounges em todo o Sudeste e ficará na área de embarque nacional, próximo ao portão 1.

Com 192 metros quadrados e capacidade para receber cerca de 50 pessoas, a sala tem um ambiente aconchegante com detalhes na decoração que remetem a Minas Gerais, além de um buffet completo com opções de refeições, lanches e bebidas, entre refrigerantes, sucos, vinhos cervejas e outros destilados.

O Gestor de varejo e hospitalidade do BH Airport, Lucas Malachias, comemora a abertura da nova sala, que é a quinta do terminal, e que aumenta as opções dos passageiro, que já contavam com outras três no embarque nacional e uma no internacional. “Hoje o mix comercial do BH Airport conta com mais de 100 operações e, entre elas, estão as salas VIPs que, cada vez mais chamam a atenção dos passageiros por sua conveniência, conforto e praticidade.

Receber essa primeira sala da BRT Lounge é uma grande alegria e a qualidade do espaço e dos serviços oferecidos vão surpreender os passageiros, deixando sua experiência ainda mais agradável no nosso terminal”, afirma.

O CEO da BRT Lounges, André Luiz Macias, destaca o arrojado projeto da sala, que tem design contemporâneo, com destaque para uma fachada em curvas que faz alusão às montanhas de Minas Gerais. “Nossos lounges são cuidadosamente projetados para oferecer o máximo de conforto e bem-estar. Da arquitetura elegante e funcional a um ambiente acolhedor, cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência inesquecível”, afirma.

A sala é toda decorada com móveis e outros elementos que dão ao viajante a sensação de estar em casa. Ela oferece espaço de trabalho, banheiros, tomadas e wi-fi gratuito, além de um cuidado todo especial com a iluminação e a acústica para garantir um ambiente bastante agradável.

A gastronomia também é um destaque com pratos típicos mineiros, como frango com quiabo, carne de panela com mandioca e feijão tropeiro vegano. Os viajantes também poderão experimentar salgados, sanduíches, saladas, frutas, doces e tapiocas preparados na hora. O cardápio ainda conta com todo tipo de bebida, como refrigerante, suco, água, chás, além de uma grande variedade de rótulos de vinho nacionais e importados, destilados, bitters e aperitivos, como gin, vodka, whisky e cachaça, além de bebidas como Aperol, Martini, Campari e cervejas de diferentes marcas.

O acesso à sala é através do programa Dragon Pass ou pelas agências de viagens conveniadas, ambas com permanência de até 3 horas. Os passageiros também poderão pagar pelo consumo por horas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.