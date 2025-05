Pedido de recuperação judicial da Voepass é aceito parcialmente pela Justiça Companhia acumula dívida de R$ 429 milhões e teve operações suspendidas pela Anac em março por problemas de segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/05/2025 - 16h37 (Atualizado em 21/05/2025 - 16h37 ) twitter

Voepass: pedido de recuperação judicial parcialmente aceito Divulgação Voepass

O pedido de recuperação judicial feito pela Voepass foi aceito apenas parcialmente pela Justiça de Ribeirão Preto, em São Paulo. Pesou na decisão a suspensão das operações da companhia aérea feita pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em março passado. “Diga-se, aliás, que não apenas o transporte aéreo está suspenso, como também qualquer atividade relativa a serviços de manutenção”, destacou o magistrado.

Os pedidos foram negados à Passaredo Transportes e à Map Transportes. As companhias administrativas do grupo, Passaredo Gestão Aeronáutica e Joluca Participações, no entanto, tiveram os pedidos aceitos.

O magistrado concedeu um prazo de 180 dias de trégua para as dívidas da companhia, mantendo a suspensão das execuções ajuizadas contra a devedora. A Justiça ressaltou q proibição ainda de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão de bens da companhia aérea". A Voepass acumula uma dívida de R$ 429 milhões.

Durante a ação judicial, a LATAM afirmou repudiar veementemente a injuriosa afirmação da Voepass da Voepass, que responsabilizou a companhia por sua piora financeira.

A situação da aérea se complicou após o acidente em Vinhedo (SP) no ano passado, com 62 vítimas fatais. A tragédia, resultou na interrupção dos voos da empresa, que já enfrentava dificuldades orçamentárias. Depois do ocorrido, várias denúncias colocando em dúvida a efetividade operacional e de segurança da Voepass chegaram à imprensa e às redes sociais, afetando a credibilidade da companhia aérea.

