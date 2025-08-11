Pelo sétimo mês consecutivo, GOL lidera a pontualidade no Brasil Companhia se mantém no topo entre aéreas brasileiras no ranking Cirium durante a alta temporada de inverno, período marcado por viagens a lazer Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/08/2025 - 15h02 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h02 ) twitter

Férias no horário! Cirium Aviation Analytics via GOL

A GOL Linhas Aéreas manteve sua liderança em pontualidade no Brasil durante os sete primeiros meses de 2025, conforme o ranking On Time Performance, da Cirium, plataforma referência no monitoramento de dados aeronáuticos globais. Desta vez, a Companhia também conquistou a liderança nacional durante a alta temporada de julho, período de grande movimentação nos aeroportos e em um mês especialmente difícil por questões climáticas em várias regiões do Brasil.

Segundo o último relatório divulgado, a Companhia concluiu o mês de julho com 88,93% dos voos dentro do horário estimado, referente ao total de 21 mil voos realizados nesta alta temporada. O compromisso com a pontualidade segue alinhado ao valor número um da Companhia, a Segurança, e também a sua busca constante por soluções inteligentes para encantar seus Clientes, valorizando o tempo de todos que escolhem voar com a GOL.

O reconhecimento reforça a consistência operacional da Companhia, que já havia encerrado 2024 como a mais pontual do país. Desde então, a Companhia tem mantido um desempenho estável e em linha com padrões de excelência operacional, alinhados com sua expansão internacional.

“A pontualidade, para nós, é mais do que um número: é o nosso compromisso com uma gestão cada vez mais eficiente. Manter um índice tão alto de pontualidade durante o mês de julho, marcado por alta demanda e maior complexidade operacional, é motivo de grande orgulho para todos nós. O resultado que vemos hoje é fruto de um esforço coletivo e contínuo”, comenta Albert Perez, vice-presidente de Operações da GOL.

‌



Neste ano, em média 89,6% de todos os seus voos registraram chegada até 15 minutos do horário previsto. Para comparação, no período de janeiro a julho de 2024, ano em que a Companhia conquistou o título de mais pontual do país e segunda Low Cost mais pontual do mundo, 86,56% de seus 120.648 voos monitorados pela Cirium chegaram dentro do intervalo de 15 minutos. O aumento de 2,5 pontos percentuais acima da média de janeiro a julho de 2024 é reflexo do projeto GOL ON, iniciativa que desde 2023 vem implementando um conjunto de ações estratégicas para excelência operacional da GOL que culmina na manutenção da Companhia como referência em pontualidade.

“O GOL ON foi desenvolvido com o objetivo de amplificar nossa excelência operacional. Isso é inteligência: oferecer confiança sempre orientada por dados precisos, aplicar métodos eficazes e conduzir ações coordenadas que resultem em uma operação integrada — da central de controle à cabine de comando”, explica Albert.

‌



Para implementação do projeto, a GOL passou por um período de imersão de todas as equipes envolvidas na operação de voos. Foram colhidos dados de 83 voos domésticos e internacionais, com apoio de mais de 50 Colaboradores, e foram encontradas 427 oportunidades de melhorias na cadeia de eventos em um único voo. Todas essas oportunidades foram divididas em 21 grupos e destinadas para diferentes áreas para a execução de um plano de ação. O processo envolveu propostas de soluções inovadoras e o monitoramento do impacto das mudanças com a capacitação das equipes nas filosofias Lean e Ágil, 5S e resolução de problemas.

‌



