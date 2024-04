Pequim - São Paulo: Air China vai operar o voo de 1 escala mais longo do mundo

Alto contraste

Boeing 787 da Air China: retomada de voos entre Pequim e São Paulo (Danny Yu - Wikimedia Commons)

Após 4 anos, a Air China retomará os voos para São Paulo (Brasil) a partir de 28 de abril de 2024, informa a companhia aérea em seu site.

A rota entre Pequim-Capital e São Paulo-Guarulhos, com escala em Madri, operará duas vezes por semana em aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner, com capacidade para 293 passageiros: 30 na Classe Executiva, 34 na Premium Economy e 229 na Economy.

Assim, a Air China aumentará os seus voos entre Pequim e Madrid de 7 para 9 frequências semanais.

Segundo o Simple Flying, a rota se tornará o serviço centralizado mais longo do mundo. A frequência de dois voos semanais terá como alvo principal a grande comunidade chinesa brasileira na cidade mais populosa do país.

Agora está voltando. Saindo da China e da Espanha às quintas e domingos, está programado da seguinte forma, com todos os horários locais. Fornecerá um serviço diurno muito raro (mais ou menos) da América do Sul para a Europa. Serão 25h 55m para chegar ao Brasil e apenas 22h 25m para chegar à China.

Pequim-Madri : CA897, 15h00-21h10

Madri-São Paulo : CA897, 23h15-05h55+1

São Paulo-Madrid : CA898, 10h05-00h40+1

Madrid-Pequim : CA898, 02h40-19h30

542 passageiros diários na China em 2019

Dados de reservas mostram que cerca de 198 mil passageiros de ida e volta voaram entre São Paulo e a China em 2019 (542 diários). A maioria das pessoas voou via Dubai com a Emirates, Doha com a Qatar Airways, Madrid com a Air China, Adis Abeba com a Ethiopian e Paris CDG com a Air France.