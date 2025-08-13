Pernambuco: Azul terá mais de 500 voos extras na alta temporada Principal hub da Companhia aérea no Nordeste terá planejamento de malha especial para o verão Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/08/2025 - 16h21 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h21 ) twitter

A Azul fez um planejamento especial para a atender a demanda do próximo verão, entre chegadas e partidas do aeroporto do Recife, seu principal hub no Nordeste. A Companhia oferecerá 532 voos extras e terá uma oferta de cerca de 60 mil assentos entre os dias 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026. A operação prevê viagens diretas para dez destinos: Natal-RN, Salvador-BA, Fortaleza-CE, Juazeiro do Norte-CE, Curitiba-PR, Foz do Iguaçu-PR, Porto Alegre-RS, Guarulhos-SP, Bauru-SP e Goiânia-GO.

Outra operação especial da Azul será a programação de voos dedicados para a Azul Viagens, operadora de Turismo da Companhia. Os Clientes que buscarem os pacotes turísticos oferecidos para destinos como Recife e Porto de Galinhas, com atrações diversas como praias e piscinas naturais e uma culinária diferenciada, poderão aproveitar os voos extras que estarão dedicados à operadora. Serão oferecidas conexões diretas em rotas de/para Curitiba-PR, Foz do Iguaçu-PR, Guarulhos-SP, Bauru-SP e Goiânia-GO.

Porto de Galinhas é um dos que mais tem se destacado na Azul Viagens, com pacotes turísticos que incluem passagem, hospedagem e translado. Até julho, o destino registrou quase 114 mil Clientes embarcados, representando 54% de crescimento no período. “Temos uma demanda crescente no Nordeste neste período do ano, e, por isso, além dos voos regulares da Azul, vamos reforçar a oferta de voos dedicados à Azul Viagens para o Recife, um dos principais hubs da Azul. A região, além de ser um destino turístico, também é um ponto de conexão estratégica para diversas outras localidades com opções de lazer e cultura, contando ainda com a proximidade de pontos famosos como Porto de Galinhas, localizado a poucos quilômetros da capital”, disse Giulliana Mesquita, head da Azul Viagens.

“Recebemos com enorme satisfação os resultados da Azul Viagens neste primeiro semestre. Esse avanço é fruto da união entre o Governo Raquel Lyra, o trade turístico e a própria operadora, que têm trabalhado lado a lado para ampliar rotas e abrir novas possibilidades. O resultado comprova que, juntos, estamos levando Pernambuco cada vez mais longe e consolidando nosso estado como referência nacional”, afirmou Eduardo Loyo, presidente da Empetur (Empresa de Turismo de Pernambuco).

Verão no Brasil

Todas as regiões do Brasil contarão com a operação especial da Azul para atender a demanda da alta temporada do verão 2025/2026. A Companhia fez um planejamento de malha aérea com a oferta de 3,6 mil voos extras e mais de 520 mil lugares. A programação, inclusive, terá uma programação especial para Aeroporto de Congonhas (SP). Pela primeira vez, a Azul converterá 45% dos voos do aeródromo em São Paulo, originalmente voltados ao público corporativo, em operações sazonais de lazer para atender a intensa demanda do período da alta temporada de férias, principalmente para o Nordeste.

