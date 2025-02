Polícia Civil do Amazonas prende três militares da FAB em envolvimento com tráfico de drogas FAB e Comando da Aeronáutica já se pronunciaram contra o ocorrido Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/02/2025 - 15h58 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h23 ) twitter

Três militares da FAB foram presos nesta quinta-feira FAB/Divulgação

Três militares da Força Aérea Brasileira (FAB) foram presos nesta quinta-feira (6) pela Polícia Civil do Amazonas, suspeitos de participação no transporte de drogas em aeronaves da FAB. Além deles, dois civis também foram detidos por suspeita de participação no esquema.

A Operação Queda no Céu foi desencadeada pela Delegacia Especializada de São Gabriel da Cachoeira., município que fica a mais de 850 quilômetros de Manaus e faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela. A região é conhecida pela intensa atividade do narcotráfico.

De acordo com a Polícia Civil, entre os detidos está o responsável por financiar a aquisição e o transporte das drogas, que estariam sendo transportadas de São Gabriel da Cachoeira para Manaus em aeronaves da FAB.

As investigações começaram após a apreensão de cerca de 350 quilos de drogas no ano passado, ocasião em que três militares, incluindo um soldado do Exército, foram presos.

Em nota, a Força Aérea Brasileira afirmou que “acompanha o caso e corrobora com as investigações policiais em curso”. O Comando da Aeronáutica destacou que “não compactua com condutas que não estão de acordo com os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional”.

