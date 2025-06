Prêmios recebidos são fruto de iniciativas de longo prazo, diz CEO da LATAM Brasil Jerome Cadier cita cortes de custo, simplificação de frota e investimento em treinamentos, além reestruturação durante a pandemia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/06/2025 - 10h28 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h28 ) twitter

A350 da LATAM: CEO cita simplificação da frota para ilustrar iniciativas da companhia Lucas Batista

O CEO da LATAM Brasil Jerome Cadier usou uma rede social para comentar os últimos prêmios recebidos pela companhia. Só na 26ª edição do Skytrax World Airline Awards, em Paris, conhecido como o “Oscar da indústria aeronáutica”, a companhia aérea foi reconhecida em nove categorias.

“Os últimos anos foram excelentes para a empresa que coleciona reconhecimentos”

Para Jerome, iniciativas tomadas a longo prazo fizeram a diferança no atual momento da companhia.

‌



“Estamos colhendo hoje os resultados de iniciativas que começaram há muitos anos. Sim! Em um mercado onde tudo muda todos os dias, cada vez mais imediatista e com visões e objetivos de curtíssimo prazo, foram decisões de longo prazo que colocaram a Latam onde ela está hoje. Vantagens competitivas ainda são construídas com coragem e persistência no longo prazo. Não tem fórmula mágica. O que tem é trabalho, incansável, todos os dias.”

O CEO da LATAM Brasil ressaltou que a companhia chegou a se desfazer de uma aeronave moderna, um novíssimo Airbus A350, mas com alto custo de operação, como medida de contenção de gastos.

‌



“Os cortes de custo profundos que o cliente não vê, a simplificação de frota (apesar de eu adorar o A350), o investimento em treinamentos de serviço e atendimento (que não trazem resultados no curto prazo), a decisão de reestruturar cedo na pandemia (quando todos nos chamaram de pessimistas e exagerados), a manutenção de investimentos em tecnologia quando ajustamos tudo pra baixo…estes são alguns dos exemplos. E acima de tudo, a verdade e a transparência, com todos e sempre. É isto que nos trouxe aqui."

Mais de 22 milhões de pessoas de 100 nacionalidades reconheceram a companhia aérea em nove categorias no Skytrax 2025.

‌



- Melhor Companhia Aérea da América do Sul, pela sexta vez consecutiva;

- Melhor Staff de Companhia Aérea na América do Sul, pelo quarto ano seguido;

- Companhia Aérea com Melhor Limpeza a Bordo da América do Sul;

- Melhor Classe Executiva da América do Sul;

- Melhor Serviço de Bordo em Classe Executiva da América do Sul;

- Melhor Classe Econômica da América do Sul;

- Melhor Serviço de Bordo em Classe Econômica da América do Sul;

- Melhor Tripulação de Cabine da América do Sul;

- Melhor sala VIP de Classe Executiva da América do Sul, este último referente à Santiago (Chile).

