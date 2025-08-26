Presença da GOL em Aruba quase duplica turismo brasileiro na ilha No primeiro semestre de 2025, o fluxo de brasileiros em Aruba cresce 86,2% e julho fecha com incremento recorde de 80,8% Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h38 ) twitter

GOL Airlines Boeing 737 MAX 8 photographed on February 24, 2019 from Wolfe Air Aviation Learjet 25B. Chad Slatery via GOL Linhas Aéreas

A presença da GOL Linhas Aéreas em Aruba vem contribuindo para potencializar as viagens dos brasileiros à “Ilha Feliz”. O primeiro semestre de 2025 foi extremamente positivo para o destino, uma das maiores estrelas do Caribe. Nesse período, o número de brasileiros em Aruba cresceu 86,2%, em relação ao primeiro semestre de 2024, segundo dados da ATA Brasil (Aruba Tourism Authority). O crescimento segue acelerado: julho fechou com 80,8% de aumento, se comparado ao mesmo mês do ano passado. A expectativa é concluir 2025 com cerca de 30 mil brasileiros no destino, o que significa 73% a mais que em 2024.

Em 18 de dezembro de 2024, a GOL inaugurou sua rota direta entre São Paulo/Guarulhos (GRU) e Aruba (AUA), com 3 frequências semanais*, sendo a única Companhia com voos sem escalas para o destino, a partir do Brasil. De lá para cá, a GOL operou mais de 150 voos entre o Brasil e o arquipélago caribenho (ida + volta). Foram 21 mil Clientes transportados na rota, contribuindo para o fomento do turismo e dos negócios entre as duas nações.

“Embora recente, a rota internacional São Paulo-Aruba já é sinônimo de sucesso. É o que chamamos de ‘efeito GOL’: transformamos a economia e a sociedade em locais que passam a ter novos voos diretos. Mesmo depois de 9 anos sem voar nesse trecho, já vemos esse resultado acontecer. Além da comodidade do voo direto, a rota confirma a importância da capilaridade da malha aérea da Companhia em seu principal hub internacional, São Paulo- Guarulhos, atraindo Clientes não só de grandes cidades do Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, mas também das mais variadas regiões do Brasil e internacionais”, comemora Rafael Araujo, diretor executivo de Planejamento da GOL.

“A chegada da GOL em Aruba está sendo um divisor de águas para o turismo brasileiro no destino. Estamos vivenciando um momento com crescimento expressivo e contínuo no número de visitantes. Os voos diretos facilitaram não apenas o acesso, mas também despertaram o interesse de novos perfis de viajantes, vindos de diferentes regiões do Brasil. Aruba se consolida cada vez mais como uma escolha de viagem estratégica, tanto para lazer quanto para negócios”, comenta Carlos Barbosa, diretor da Aruba Tourism Authority (ATA) no Brasil.

Além de São Paulo, ponto de origem dos voos GOL para Aruba, Clientes de outros 41 destinos já se conectaram na região metropolitana da capital paulista (GRU) para embarcar rumo a esse paraíso do Caribe – desde os mais tradicionais e próximos de São Paulo, como Rio de Janeiro, Brasília ou Curitiba, até destinos regionais do interior brasileiro, como Sinop, Vitória da Conquista, ou do Norte, como Macapá e Porto Velho.

GOL lidera voos diretos para o Caribe

Entre novembro e dezembro de 2024, a GOL se tornou a maior operadora de voos diretos a partir do Brasil rumo ao Caribe. À tradicional rota entre GRU e Punta Cana (República Dominicana), a Companhia acrescentou 3 novos destinos internacionais: Aruba e San José (Costa Rica), a partir de GRU, e Cancún, no México, a partir de Brasília (BSB).

Os voos da GOL para Aruba são operados com a moderna aeronave Boeing 737 MAX 8, a mais sustentável da frota da Companhia Em configuração internacional, o MAX tem capacidade para 176 passageiros.

