Programa Melhor Aprendiz da Azul tem 70 vagas para Campinas (SP)

As vagas são para o principal hub da Companhia, no Aeroporto de Viracopos Gabriel Benevides

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e destinos atendidos, está com 70 vagas abertas em Campinas para o seu programa social Melhor Aprendiz, voltado à criação de oportunidades profissionais a estudantes em vulnerabilidade social. A seleção é voltada para jovens entre 16 e 21 anos, e as inscrições vão até o dia 11 de julho. Os selecionados atuarão no maior hub da aérea, no Aeroporto Internacional de Viracopos – onde também fica o principal Hangar de manutenção da empresa.

Além de Campinas, há vagas direcionadas para todo o Brasil, especialmente nos principais hubs da companhia - incluindo Belo Horizonte/ Confins (MG) e Recife (PE) -, com foco na área de Aeroportos. O programa tem duração de 15 meses, com possibilidade de efetivação futura.

A primeira fase será composta pela inscrição, testes comportamentais e de conhecimentos gerais. Já na segunda etapa, os candidatos participarão de um bate-papo presencial ou online com o time de Atração de Talentos e gestores das áreas. Após estas etapas, os selecionados farão exames e processos admissionais de rotina.

“Na Azul, valorizamos a criação de um ambiente plural, inclusivo e que reflita a diversidade da sociedade. Acreditamos que esse compromisso é essencial para o crescimento dos nossos Tripulantes, especialmente os estudantes. Por isso, investimos em um Programa que não apenas abre portas para o mercado de trabalho, mas também promove um espaço acolhedor, onde esses jovens se sintam pertencentes e possam evoluir junto com a nossa cultura organizacional”, afirma Antônio Dibai, diretor de Pessoas da Azul.

‌



Durante a jornada de aprendizado na Azul, os estudantes se tornarão Tripulantes, como são denominados os colaboradores da aérea, e participarão de etapas como a Trilha de Desenvolvimento, que inclui workshops técnicos e comportamentais, com experiências teóricas e práticas focadas no aprendizado e crescimento da carreira.

Entre os benefícios, os jovens receberão bolsa-auxílio, seguro de vida, vale transporte, ticket refeição ou alimentação no refeitório próprio da companhia, além de concessão de passagens aéreas.

‌



Os interessados devem se cadastrar na Espro – Ensino Social Profissionalizante ( www.espro.org.br ) - organização sem fins lucrativos que atua na capacitação profissional para inclusão de jovens no mercado de trabalho – parceira da Azul. As inscrições podem ser feitas no site da entidade ou clicando neste link – Aeroportos.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.