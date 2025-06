Programa sobre viagem destacará turismo no Sudeste Asiático Produção convida o público a percorrer seis países: Indonésia, Singapura, Filipinas, Vietnã, Camboja e Tailândia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/06/2025 - 11h45 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h45 ) twitter

“A Vida é uma Passagem”: programa destaca turismo no Sudeste Asiático Divulgação

Estreia no dia 27 de junho, às 23h15, a aguardada nova temporada de “A Vida é uma Passagem”, série documental apresentada pela jornalista e viajante Anne Bueno. Em 19 episódios inéditos, a produção do programa Modo Viagem irá percorrer seis países do Sudeste Asiático – Indonésia, Singapura, Filipinas, Vietnã, Camboja e Tailândia.

Ao longo de três meses, Anne residiu no sudeste da Ásia e mergulhou nas histórias, experiências e cultura de cada lugar. De templos milenares em Siem Reap às águas cristalinas de El Nido, cada episódio traz a assinatura narrativa do programa: um olhar sensível que vai além da superfície turística, explorando como as viagens podem transformar perspectivas e conectar pessoas.

“A Vida é uma Passagem” não é apenas sobre viajar — é sobre vivenciar culturas, mergulhar em histórias e descobrir os sentidos mais profundos nas travessias da vida. Com a condução de Anne Bueno, o programa conecta lugares e pessoas por meio da leveza da apresentadora.

A série será exibida no Modo Viagem (TV paga), ampliando o alcance para assinantes de streaming. Entre os destaques desta temporada estão:

‌



- Indonésia

- Singapura

‌



- Filipinas

- Vietnã

‌



- Camboja e Tailândia

Com fotografia cinemática e trilha original, “A Vida é uma Passagem” reafirma o compromisso do Modo Viagem em oferecer conteúdo que inspira o público a descobrir o mundo por uma perspectiva humanizada.

“Cada viagem é única, mas toda vida é, de fato, uma passagem”, diz Anne Bueno.

