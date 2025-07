Recife se destaca como hub logístico da Azul Cargo Express na região Nordeste No primeiro semestre foram transportadas mais de 6 mil toneladas de cargas para mais de 40 destinos no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/07/2025 - 18h07 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Recife: um dos principais pontos de distribuição da Azul Cargo Express Divulgação Azul Cargo

Recife, maior hub da Azul no Nordeste, despontou como um dos principais pontos de distribuição da Azul Cargo Express, unidade de logística da Companhia. Somente a partir do Aeroporto Internacional do Recife, foram transportadasmais de 6 mil toneladas de cargas no primeiro semestre deste ano, para mais de 40 destinos no Brasil.

Entre as principais localidades que receberam as cargas partindo do Recife neste período, estão Confins (MG), com 561,7 toneladas transportadas em 3.210 voos; e Congonhas (SP), com 602,4 toneladas em 2.633 voos. Outros destinos relevantes incluem Campinas,S alvador, Fortaleza e o Galeão (RJ).

A capital cearense ficou em segundo lugar no ranking de origem de cargas da empresa na região Nordeste. De janeiro a junho foram 2.5 mil toneladas transportadas. Os principais destinos, a partir de Fortaleza, foram Manaus, Belém, Guarulhos e Boa Vista.

Com esses resultados, Recife não apenas desponta como principal hub de conectividade de Clientes, mas como importante mercado para o embarque de cargas, com volume 140% superior ao segundo colocado.

‌



“Recife como hub faz parte da nossa estratégia de fortalecer a presença no Nordeste. A localização privilegiada da cidade garante uma conectividade estratégica com diversas regiões do país, permitindo entregas mais ágeis e pontuais para clientes e empresas”,afirma Izabel Reis, diretora da Azul Cargo.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.