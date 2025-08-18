Redesenho de rotas torna voos da Azul mais curtos e sustentáveis Com trajetos mais diretos para as aeronaves, economia mensal será de até 216 mil litros de querosene de aviação e uma redução de 560 toneladas de emissão de CO₂ Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 18/08/2025 - 07h57 ) twitter

Os voos que partem e chegam ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), estão mais rápidos, econômicos e sustentáveis. Isso é reflexo do projeto de redesenho das rotas de aproximação e decolagem, feito em parceria com a equipe de Rotas & ATC da Azul e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), responsável pelo tráfego aéreo no país.

A companhia deixou de operar voos menos lucrativos em 14 cidades brasileiras entre janeiro e março deste ano, medida que fez parte de uma série de ações subsequentes ao plano de Recuperação Judicial da empresa.

Já a iniciativa recente, que entrou em vigor no dia 07 de agosto, criou trajetos mais diretos para as aeronaves, eliminando voltas desnecessárias e otimizando o caminho até a pista ou para fora do aeroporto. O resultado prático é uma economia mensal de aproximadamente 180 mil quilos de combustível (216 mil litros) e uma redução de 560 toneladas de emissão por mês de CO₂.

Com os ajustes, a chegada e as saídas a pista de Viracopos estão mais diretas, reduzindo a necessidade de desvios adicionais gerando um ganho significativo de eficiência.

Na viagem entre o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Campinas, por exemplo, os ganhos obtidos pelo time da Azul são importantes: uma redução de 74 quilômetros no trajeto, o que representa até 10 minutos a menos de tempo em voo.

“Essas mudanças trazem benefícios concretos tanto para a eficiência da operação quanto para o meio ambiente. É um projeto que alia tecnologia, planejamento e compromisso com a sustentabilidade, além de reforçar a parceria da Azul com o controle aéreo brasileiro”, afirma Daniel Tkacz, VP de Operações na Azul Linhas Aéreas.

Os controladores de tráfego aéreo também passaram por um período de adaptação às novas rotas antes do início da operação com os procedimentos. Agora, com os ajustes em pleno funcionamento, todos os voos que operam em Campinas ganham em eficiência, agilidade e impacto ambiental reduzido. Por dia, a Azul opera mais de 300 voos na cidade, entre chegadas e partidas.

O projeto em Viracopos servirá de modelo para outros aeroportos brasileiros, reforçando a importância de soluções para os desafios da aviação moderna.

“Participar desse projeto, reestruturando rotas e elaborando novas cartas de navegação aérea para um dos aeroportos mais movimentadas do país, foi uma oportunidade de aplicar, na prática, o compromisso do Instituto de Cartografia Aeronáutica (ICA) com a modernização do espaço aéreo brasileiro. Desenvolver procedimentos mais diretos, seguros e eficientes significa não apenas otimizar as operações aéreas, mas também contribuir para a redução do consumo de combustível e das emissões de CO2.”, afirma a Tenente-Coronel Engenheira Cristiane de Barros Pereira, Chefe da Divisão de Operações do ICA.

