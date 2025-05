Revo e Grupo OHI participam de documentário da ONU sobre sustentabilidade Empresas estão entre as que promovem conquistas rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/05/2025 - 11h21 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h21 ) twitter

Empresa desenvolve o ecossistema que permitirá voos mais verdes e neutros em carbono Divulgação Revo

A Omni Helicopters International (OHI), reconhecida como o maior e mais inovador fornecedor de soluções de mobilidade aérea vertical da América Latina, participa de um novo documentário da Organização das Nações Unidas (ONU) que explora seu compromisso com práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). O material destaca os 50 líderes globais que estão promovendo conquistas rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e mostra como o grupo busca por uma indústria de aviação mais responsável com o meio ambiente.

Entre os destaques do documentário “50 Líderes ODS” está a Revo, empresa subsidiária da OHI e que lidera a transformação do transporte aéreo urbano de alto padrão no país. Com a missão de mudar a forma como as pessoas se locomovem nas cidades grandes, a empresa oferece um serviço exclusivo e inédito, unindo o máximo de segurança e conforto para clientes que desejam otimizar tempo, entendendo os momentos em que faz mais sentido voar. Desde sua criação, a Revo desenvolve um ecossistema para operar com aeronaves mais sustentáveis - os chamados eVTOLS - e tornar os voos mais verdes e neutros em carbono.

“Sustentabilidade sempre foi um pilar importante para a companhia. Nós desenvolvemos parcerias relevantes e uma comunicação estratégica para atingir o público apropriado. Como resultado, conseguimos atingir um aumento de 450% nos assentos reservados durante o ano de 2024”, afirma Patricia Dib, CMO da Revo, no documentário. “A Revo é pioneira em seu setor de atuação, com veículos seguros, rápidos e mais sustentáveis”.

O filme com a participação da Revo e OHI está disponível pelo canal de notícias americano CNBC.

Sobre a RevoLançada em agosto de 2023, a Revo opera atualmente com rotas a partir de São Paulo. Com foco no público de alta renda, a entrega da Revo tem alguns diferenciais como serviço único e exclusivo, transporte terrestre em carros executivos, lounges e hosts exclusivos, plataforma de tecnologia proprietária com inteligência artificial - reserva via app, site ou concierge - helicópteros bimotores, tripulação dupla e o mais alto padrão de segurança no setor. A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), que é líder em soluções de mobilidade aérea na América Latina. Sua frota de cerca de 90 helicópteros realiza mais de 1 500 voos semanais e transporta em segurança mais de 750 000 passageiros por ano. No Brasil, a OHI é detentora da Omni Táxi Aéreo, que opera há mais de 25 anos.

