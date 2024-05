RIOgaleão conta com nova operação da Atlas Air

Alto contraste

A+

A-

RIOgaleão: nova operação da Atlas Air (RIOgaleão)

O RIOgaleão recebeu nesta quinta-feira, 02/05, o voo inaugural da Atlas Air, companhia aérea especializada em cargas especiais de grandes dimensões. Pela primeira vez, a empresa está iniciando no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro uma rota fixa de frequência semanal que parte de Miami (EUA) com destino Rio de Janeiro (BR), e em seguida vai para Santiago (CL) retornando finalmente a Miami (MIA/GIG/SCL/MIA). A Atlas é uma das maiores empresas de operação cargueira do mundo e possui a maior frota de aviões da família Boeing, o jumbo 747, que tem capacidade de transportar até 100 toneladas por viagem.

De acordo com Diretor de Negócios Aéreos do RIOgaleão, Patrick Fehring, a presença da cargueira traz mais competição para o mercado local. “Cerca de 26% das cargas EUA – RIO estão vindo via Europa por falta de capacidade e por conta dos valores de fretes mais altos. A entrada da empresa no mercado fluminense deve estimular a competição entre as aéreas, beneficiando a economia do estado como um todo”, afirma.

O crescimento do segmento de óleo e gás e aeroespacial é um dos motivos para a rota vir para o Rio de Janeiro. “A operação regular da Atlas Air é fundamental para sustentar o crescimento dessas indústrias no Rio, além de também atender outros mercados como o farmacêutico, automotivo, químicos e de equipamentos médicos”, complementa Leandro Lopes, Gerente Comercial do RIOgaleão Cargo.

Atualmente, o RIOgaleão conta com duas rotas regulares de cargueiros. A Latam, que opera entre Rio e Miami, tem frequência de duas vezes por semana. Já a Cargolux, que opera entre Rio e Luxemburgo, opera uma vez por semana. Para a atração da companhia, a concessionária que administra o aeroporto contou ainda com o apoio institucional da FIRJAN, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico da cidade do Rio de Janeiro e da GE Aerospace, que conta com uma operação de manutenção de turbinas no Galeão e no interior do Estado.

Publicidade

“Nós estamos fazendo todos os esforços para ajudar a recuperar o Galeão, já com bons resultados, visto o aumento expressivo de quase 90% no número e passageiros no primeiro trimestre deste ano em relação a 2023. Agora, a chegada do cargueiro da Atlas Air possibilita que tenhamos também opções de transporte de carga mais competitivas, fundamental para as empresas instaladas aqui. É uma recuperação mais sistêmica e sustentada do aeroporto e de nossa economia”, avalia o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, Chicão Bulhões.

O modelo Jumbo 747 da Boeing é projetado para levar cargas de grandes dimensões. A aeronave tem abertura pelo bico, o que permite a entrada de equipamentos maiores. A rota e o tipo de aeronave também incrementam o e-commerce internacional. O setor vem enfrentando mudanças desde a alteração da lei da Remessa Conforme e grandes operadores internacionais têm demostrado interesse em operar na logística de distribuição no Brasil.

Publicidade

Ecossistema do Hub de Manutenção de Aeronaves

A chegada da Atlas Air no RIOgaleão vem ao encontro do crescimento do hub de manutenção de aeronaves no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A operação da GE Aerospace, em Petrópolis, está crescendo e investiu R$ 500 milhões na ampliação de suas oficinas de reparos de motores na Região Serrana, o que está gerando mais demanda por transporte de peças de avião. O hangar de manutenção da United Airlines, inaugurado no ano passado, também segue em expansão e vem demandando importações e exportações de peças aeronáuticas de grandes dimensões.

Publicidade

Entretanto, além do ecossistema industrial necessário para sustentar este tipo de rota, o RIOgaleão possui infraestrutura instalada para a operação de aviões com essa capacidade de carga. São nove posições simultâneas para cargueiros no Terminal de Cargas, que contou com R$ 70 milhões de investimentos desde o início da concessão e a obtenção de certificados CEIV Pharma da IATA, Operador Econômico Autorizado pela Receita Federal do Brasil, Boas Práticas de Armazenagem da Anvisa, além de certificação ISO 9001. O aeroporto conta, ainda, com duas pistas para pousos e decolagens (cada uma com duas cabeceiras), sendo uma delas a maior pista comercial do país, com quatro quilômetros de extensão.