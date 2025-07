Saiba como otimizar o espaço na bagagem de mão mesmo em voos longos Com organização e escolhas estratégicas, é possível viajar com leveza mesmo em trajetos mais longos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/07/2025 - 10h51 (Atualizado em 28/07/2025 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Planejamento e truques são essenciais para otimizar a bagagem de mão em voos longos.

Roupas versáteis e organizadores são recomendados para facilitar o transporte.

A Air Europa oferece uma bagagem de mão de até 10 kg com conforto e praticidade.

Dicas incluem usar nécessaires e otimizar o espaço para documentos e itens essenciais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Organização inteligente da mala permite levar apenas o essencial Divulgação Air Europa

Viajar por longas distâncias com a bagagem de mão pode parecer um desafio. Porém, com planejamento e alguns truques simples, essa escolha pode trazer mais praticidade e conforto. A organização inteligente da mala permite levar apenas o essencial, economizando tempo e facilitando o embarque e o desembarque — especialmente em conexões internacionais.

Apostar em roupas versáteis, tecidos leves que não amassam e itens que possam ser combinados entre si é uma das melhores estratégias. Outra dica é usar necessaires organizadoras e otimizar os compartimentos da mala, guardando documentos, carregadores e remédios de forma acessível.

Para a Air Europa, companhia aérea que conecta o Brasil a diversos destinos na Europa, a praticidade da bagagem de mão faz parte de uma experiência mais leve e funcional. “Sabemos que cada passageiro tem suas preferências, mas acreditamos que viajar com leveza — inclusive na bagagem — pode tornar o percurso mais fluido e agradável. Nossos voos de longa distância oferecem conforto e serviços pensados justamente para isso”, afirma Gonzalo Romero, diretor-geral da Air Europa no Brasil.

Para viagens com a companhia, é possível levar uma bagagem de mão com as medidas de 55 cm x 35 cm x 25 cm, pesando até 10 kg, mais um item pessoal, como bolsa ou mochila. Já quem viaja na classe Business pode levar duas malas de 14 kg (entre as duas).

‌



Confira algumas dicas simples para otimizar a bagagem de mão e economizar em viagens longas:

Enrole as roupas em vez de dobrá-las: essa técnica economiza espaço e evita que as peças amassem com facilidade.

Use sacos a vácuo ou organizadores de mala para comprimir itens e manter tudo no lugar.

Aproveite o espaço interno dos calçados para guardar meias, cintos, carregadores ou outros pequenos acessórios.

Opte por peças versáteis e neutras, que possam ser combinadas entre si e usadas em diferentes ocasiões.

Leve amostras ou versões compactas de cosméticos e produtos de higiene pessoal, dentro de frascos de até 100 ml, conforme exigido pelas normas de segurança aérea.

Verifique com antecedência as regras da companhia aérea sobre tamanho e peso da bagagem de mão, evitando custos extras e atrasos no embarque.

Vista as roupas mais volumosas no dia da viagem, como jaquetas ou botas, para liberar espaço na mala.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.