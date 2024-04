Seminário Internacional em Porto Alegre discutirá fatores humanos na Aviação Evento nos dias 24 e 25 de maio com profissionais brasileiros e estrangeiros com vasta experiência na aviação e gestores da indústria da aviação apresentarão estudos e experiências sob conceitos do 'Safety Management System'

HUFAV 2024, em Porto Alegre: I Seminário Internacional de Fatores Humanos na Aviação HUFAV 2024, em Porto Alegre: I Seminário Internacional de Fatores Humanos na Aviação (William Alves)

O "HUFAV - I Seminário Internacional de Fatores Humanos na Aviação" é um evento pioneiro

que será realizado nos dias 24 e 25 de maio de 2024, das 08:00 às 20:00 horas, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A iniciativa tem um marco significativo para o cenário da aviação civil e militar brasileira, sendo o primeiro evento dedicado exclusivamente à discussão dos fatores humanos na aviação em solo brasileiro e contando com palestrantes e convidados oriundos de empresas aéreas do exterior, trazendo para a comunidade aeronáutica do Brasil uma visão global sobre o assunto mais vital para segurança operacional atualmente, que é a influência do desempenho humano nas operações aéreas. Hospedado no renomado Campus da PUCRS, no Auditório 9, o seminário promete ser uma plataforma abrangente para que a audiência explore, compreenda, revise e se atualize sobre a importância dos fatores humanos na segurança aérea, um mercado que movimenta aproximadamente U$ 2 bi por ano no Brasil.

Objetivos:

O principal objetivo do seminário será o de promover para a comunidade aeronáutica brasileira mais um dispositivo de conscientização, de entendimento e alerta da importância da segurança operacional enquanto operadores no sistema da aviação civil, trazendo informações e ferramentas globais sobre os fatores humanos na aviação atual, reunindo palestrantes de renome mundial, profissionais com vasta experiência na aviação, especialistas, gestores da indústria da aviação (brasileira e estrangeira) e acadêmicos para compartilhar conhecimentos, experiências e as melhores práticas na área de fatores humanos. Além disso, o evento busca estabelecer-se como uma referência anual, sendo esta sua primeira edição; contribuindo para o desenvolvimento contínuo do setor aéreo, seguindo um dos conceitos do SMS (Safety Management System) que é a promoção da segurança operacional continuada e fornecer informações relevantes a qualquer elemento envolvido na atividade aeronáutica brasileira.

Palestrantes e Programação:

O seminário contará com a participação de palestrantes de destaque na aviação mundial, incluindo representantes das grandes empresas aéreas do Brasil e profissionais brasileiros expatriados que ocupam posições de liderança em diversas empresas de vários países ao redor do mundo, e que tenham construído carreiras consolidadas e de sucesso na aviação. Esses palestrantes trarão consigo uma vasta experiência e conhecimento sobre os fatores humanos na aviação, oferecendo uma perspectiva global e atual sobre o assunto. Representantes das empresas LATAM, LATAM CARGO, TAM-Táxi Aéreo Marília, GOL, AZUL, MODERN, FLYDUBAY, QATAR AIRWAYS, AMERICAN AIRLINES, RYANAIR, KOREAN AIR, EURO ATLANTIC, ICON Táxi Aéreo, além da participação de nomes da própria PUCRS (convidados solenes), dividirão o palco em 15 painéis de 50 minutos cada, apresentando sobre os mais variados temas dentro do escopo do fator humano e posteriormente oferecendo à audiência a possiblidade de 04 painéis de debates e discussões à cerca dos temas abordados.

Os participantes terão a oportunidade de explorar temas como psicologia da aviação, treinamento de tripulação, cultura organizacional, tomada de decisão, fadiga e saúde mental do tripulante, trabalho em equipe, liderança, alta performance profissional, dentre outros.

Público-Alvo:

O evento é destinado a profissionais da aviação, pilotos, tripulação de cabine, piloto-aluno de aeroclubes e instituições formadoras, mecânicos, controladores de tráfego aéreo, especialistas em segurança de voo, gestores de companhias aéreas, pesquisadores, estudantes, profissionais da mídia especializada, entusiastas e demais interessados no tema dos fatores humanos na aviação.

Em suma:

O "HUFAV - I Seminário Internacional de Fatores Humanos na Aviação" representa uma

oportunidade diferenciada para a comunidade aeronáutica no Brasil se reunir, ouvir, entender e

discutir questões vitais relacionadas aos fatores humanos na indústria. Com a participação de

palestrantes brasileiros, brasileiros expatriados, estrangeiros, palestrantes reconhecidos

internacionalmente, e com uma agenda abrangente, o evento está destinado a se firmar como mais uma ferramenta em prol de céus mais seguros, sendo mais uma atividade em defesa da filosofia SIPAER na segurança de voo e operacional, porém com iniciativa e fundos de empresas privadas e independentes, não governamentais, não sócio partidárias, no auxílio em difundir boas práticas e promover a cultura de segurança em seu mais alto nível de informação e de ética.

De caráter anual no calendário da aviação brasileira, o HUFAV pretende se manter como evento fixo, a ocorrer sempre no primeiro semestre de cada ano; sempre oferecendo a atualidade e panoramas globais, exclusivamente, sobre os fatores humanos para o operador brasileiro, e assim, promover um ambiente mais seguro e eficiente para as operações aéreas.

Seus idealizadores, a FCT – Human Development e MMA – Master Mind Aviation, através de seus

representantes, Cmte. Fernando Costa e Cmte. Conrado Ibri, profissionais experientes na área de

fatores humanos e treinamento na aviação, que juntos somam mais de 50 anos de experiência na aviação comercial e mais de 40 anos em atividade com fatores humanos, juntamente com o apoio da Revista Flap Internacional e da PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul estamos certos da importância de eventos como este para o engrandecer e fortalecimento do profissional aviador brasileiro.

Convite:

Os ingressos serão vendidos aos interessados em participar do evento, que acontece nos dias 24 e 25 de maio em Porto Alegre, através da 4events, a partir do dia 5 de abril.

A organização também convida a mídia especializada a participar do HUFAV – I Seminário Internacional de Fatores Humanos na Aviação. A cobertura é imprescindível para ampliar a conscientização pública sobre um tema de suma importância para a sociedade, como a segurança aérea. Como ela é feita, suas práticas, e os melhores profissionais da atualidade reunidos em um só evento, abordando temas de forma esclarecedora relacionados à segurança e eficiência na aviação, certamente engrandecerá sobremaneira o entendimento do profissional emissor de informação e formador de opinião.