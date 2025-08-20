Setor aéreo quebra recorde de passageiros transportados em julho e alcança maior número da história
Número de passageiros transportados, tanto no doméstico e internacional, atingiu 11,6 milhões no mês de julho
O mês de julho quebrou recordes de movimentação tanto para o mês quanto para o setor aéreo, em geral: com 11,6 milhões de passageiros transportados na soma dos dois mercados (doméstico e internacional), este é o maior montante de viajantes transportados em um mês desde o início da série histórica, em janeiro de 2000.
Os resultados estão disponíveis na mais recente atualização do relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que traz os dados levantados pelo setor até o mês de julho.
O segmento doméstico também teve o melhor resultado para o mês, com 9 milhões de passageiros (5,9% a mais que o registrado em julho de 2024). Da mesma forma, o setor internacional também registrou recorde de movimentação, com 2,6 milhões de passageiros (crescimento de 13,6% comparado a julho de 2024).
A demanda doméstica por assentos registrou aumento de 8,2% em comparação a julho de 2024, enquanto a oferta doméstica, obtida pela multiplicação de assentos disponíveis por quilômetros voados, cresceu 6,2%.
A demanda e oferta internacionais, por sua vez, cresceram ambos 12,2% no mês. Na demanda somada dos dois segmentos, foi observado crescimento de 10,6%, enquanto a oferta total aumentou em 9,7%.
Movimentação de cargas
A movimentação de cargas doméstica foi de 39,1 mil toneladas (redução de 3,8% em relação a julho de 2024), enquanto a movimentação de cargas internacional foi de 76 mil toneladas (crescimento de 0,8% em relação a julho do ano anterior). No total, foram processadas 115,1 mil toneladas (variação de -0,8% comparado a julho de 2024).
