Show aéreo interrompido após dois aviões tocarem as asas em apresentação Apesar da declaração de emergência, os dois pilotos saíram ilesos

Alto contraste

A+

A-

Fort Lauderdale Air Show: caças tocam as asas durante apresentação (Reprodução @frograilfanning)

Dois pilotos de caça a jato que participaram do Fort Lauderdale Air Show de domingo tiveram a sorte de pousar com segurança depois que suas aeronaves tocaram as pontas das asas durante a apresentação.

O show teve que ser pausado momentaneamente durante uma emergência declarada, informou o CBS News.

Os jatos, que pertencem ao Esquadrão Fantasma do Programa Polaris , pousaram em segurança e os pilotos saíram ilesos.

O show continuou após uma breve pausa.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.