South African Airways lançará e reativará diversas rotas domésticas Em evento de turismo, executivo da companhia sul-africana fala em planos de expansão Luiz Fara Monteiro 19/05/2025 - 17h30

South African Airways: promessa de expansão

A South African Airways, que passou por grande dificuldade financeira no período da pandemia, retomará os serviços em diversas rotas e introduzirá algumas novas.

Falando no Africa’s Travel Indaba 2025, um evento de turismo realizado na cidade sul-africana de Durban, o diretor comercial interino da SAA, Tebogo Tsimane, disse que a companhia aérea tem planos de expansão de rotas.

A South African Airways pretende começar a voar para as cidades costeiras de George e East London, que fazem parte do trajeto turístico da Garden Route, na África do Sul. Além disso, retoma os voos entre Durban e a Cidade do Cabo, que foi eleita o destino turístico em 2025 pela revista Time Out. Os voos Joanesburgo-George devem ser retomados em abril de 2026. A data para o reinício dos serviços entre Joanesburgo e East London ainda não foi anunciada. A retomada dos voos Cidade do Cabo-Durban também será anunciada em breve, informou a transportadora.

A South African tem duas novas rotas transfronteiriças em preparação. A empresa pretende começar a voar entre Joanesburgo e Gaborone (Botsuana) em outubro deste ano. Em seguida, a companhia aérea também pretende introduzir um serviço sazonal entre a Cidade do Cabo e as Ilhas Maurício. A rota começará em novembro deste ano.

Dito isso, o lançamento desses novos e renovados serviços está sujeito à disponibilidade de aeronaves. A South African Airways vem reconstruindo sua frota recentemente, informa a Airline Geeks.

A companhia aérea reestruturada retomou os serviços regulares em 2021, após um longo processo de recuperação de negócios. A transportadora nacional da África do Sul agora opera serviços regulares em mais de 17 rotas.

A companhia aérea retomou os voos regulares em 2021 com apenas uma rota doméstica: Joanesburgo – Cidade do Cabo. Posteriormente, retomou os voos domésticos entre Joanesburgo e Durban, bem como entre Joanesburgo e Porto Elizabeth.

