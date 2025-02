Cidade do Cabo lidera lista das ‘Melhores Cidades do Mundo 2025′ da Revista Time Out Critérios envolvem aspectos como a cena gastronômica, a vida noturna, as artes e a cultura de suas áreas, assim como a vibração geral da cidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/01/2025 - 02h00 ) twitter

Cidade do Cabo, a melhor cidade do mundo, mostra pesquisa da Time Out Cape Town Tourism

A Time Out, revista com sede em Londres e escritório em Nova Iorque, acaba de nomear as melhores cidades do mundo para 2025. A pesquisa questionou milhares de moradores locais em todo o planeta sobre a vida em suas cidades natais. Este ano, mais de 18.500 moradores da cidade compartilharam suas percepções sobre tudo, desde comida, vida noturna e cultura até acessibilidade, felicidade e a vibração geral da cidade.

A montanha 12 Apóstolos e o bairro de Camps Bay, na Cidade do Cabo Cape Town Tourism

Em particular, a publicação quis saber sobre os aspectos de uma cidade que a ajudam a se sentir em casa. As pessoas se sentem seguras? Viver lá é acessível? Quão facilmente as pessoas estão fazendo amigos e encontrando o amor? A habitabilidade foi a principal métrica, mas a classificação também inclui insights de especialistas em cidades do mundo todo, que votaram na lista deste ano das melhores cidades do mundo.

Boulders Beach, a praia dos pinguins Luxury Escapes

A primeira da lista é a Cidade do Cabo, África do Sul. Uma das cidades mais ecléticas do mundo — onde você pode interagir com pinguins em um minuto e saborear um vinho de classe mundial no outro — a Cidade do Cabo é um destino acessível que oferece algo para todos. Conhecida na África do Sul como a “Cidade Mãe”, pontuou alto por sua cena gastronômica. Consequentemente, a cidade também abriga um Time Out Market, e 82% dos participantes a descreveram como linda.

Por que a Cidade do Cabo é popular:

Beleza natural : as paisagens da Cidade do Cabo incluem a Montanha da Mesa, praias e a Região Florística do Cabo

: as paisagens da Cidade do Cabo incluem a Montanha da Mesa, praias e a Região Florística do Cabo Cultura : A cidade tem museus, galerias, marcos históricos e uma vida noturna vibrante

: A cidade tem museus, galerias, marcos históricos e uma vida noturna vibrante Atividades ao ar livre : A Cidade do Cabo oferece caminhadas, mountain bike, parapente, rapel e muito mais

: A Cidade do Cabo oferece caminhadas, mountain bike, parapente, rapel e muito mais Comida e bebida : A cidade tem restaurantes, bares e vinícolas de classe mundial

: A cidade tem restaurantes, bares e vinícolas de classe mundial Habitabilidade : A Cidade do Cabo tem a infraestrutura e os serviços para tornar a vida diária agradável

O segundo lugar na pesquisa da Time Out ficou com Bangcok, apontada como uma das cidades mais amigáveis ​​do mundo – uma recepção calorosa é praticamente garantida na capital de um país conhecido como a “Terra dos Sorrisos”.

Classificada como a número 3 do mundo, Nova Iorque, aponta a Time Out, é para pessoas que prosperam na emoção. De exibições de arte públicas a restaurantes estrelas Michelin e teatro premiado, não há escassez de coisas emocionantes para fazer e ver. Para esse fim, os moradores locais deram à cena artística e cultural de NYC uma taxa de aprovação de 92%.

Grace Beard, editora de viagens da Time Out, diz: ‘Nossa lista anual das Melhores Cidades do Mundo da Time Out agora prova que se você quer saber o que torna uma cidade realmente ótima, pergunte a um morador local. Milhares de moradores de cidades no mundo todo responderam à nossa pesquisa este ano.

‘Esta lista não apenas mostra as cidades mais emocionantes do mundo para visitar em 2025, onde cultura de classe mundial, ótima comida e vida noturna agitada podem ser encontradas em cada esquina, mas também reflete os lugares onde os moradores se sentem mais em casa.’

O ranking foi produzido por uma pesquisa com mais de 18.500 moradores da cidade que “compartilharam seus pensamentos sobre sua cidade”, com perguntas abrangendo “tudo, desde comida, vida noturna e cultura até acessibilidade, felicidade e clima geral”.

Um painel de mais de 100 especialistas em cidades, selecionados da rede global da Time Out, também foi solicitado a nomear as cidades mais emocionantes do mundo ‘agora’. A Time Out então combinou todos os dados – em 44 critérios diferentes – para classificar as melhores cidades do mundo para 2025.

O Rio de Janeiro surge na vigésima sexta posição. A revista chama atenção para “as vibrações épicas da véspera de Ano Novo, a diversão selvagem do Carnaval e a combinação deslumbrante de mar e montanhas" E destaca a cena cultural agitada da cidade em pontos como o Museu de Arte, o Armazém Senado e o Viaduto de Madureira.

“Os cariocas são calorosos e acolhedores e adoram estar ao ar livre, e por isso dão vida à cidade. Seja você um hipster de Botafogo ou um playboy com gosto caro que adoraria a Barra da Tijuca, realmente há algo aqui para todos”, diz a revista. Confira aqui a lista completa.

