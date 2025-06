STARLUX encomenda mais 10 Airbus A350-1000s Companhia já opera uma frota exclusivamente Airbus de 28 aeronaves, incluindo o A350-900, o A330neo e o A321neo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/06/2025 - 20h04 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h04 ) twitter

Companhia aérea taiwanesa encomendou 30 aeronaves Divulgação Airbus

A STARLUX Airlines de Taiwan assinou um pedido firme com a Airbus para a compra de dez aeronaves A350-1000 adicionais. O acordo foi assinado no Paris Airshow pelo CEO da STARLUX Airlines, Glenn Chai, e por Benoît de Saint-Exupéry, vice-presidente executivo de vendas da divisão de aeronaves comerciais da Airbus.

A STARLUX Airlines já opera uma frota exclusivamente Airbus de 28 aeronaves, incluindo o A350-900, o A330neo e o A321neo. A companhia aérea taiwanesa encomendou 30 aeronaves, incluindo os cargueiros A350F e o A350-1000.

“Expandir nossa frota internacional com aeronaves A350-1000 adicionais é um passo significativo para reforçar nossa presença global e aprimorar a conectividade em mercados-chave”, disse Glenn Chai. “Esta aeronave oferece eficiência, alcance e conforto, tornando-a a escolha perfeita para nossa estratégia de otimizar operações de longa distância, proporcionando uma experiência excepcional aos passageiros. À medida que continuamos a fortalecer nossa rede internacional, o A350-1000 desempenhará um papel importante no crescimento, na sustentabilidade e na flexibilidade operacional.”

“A decisão da STARLUX Airlines de adicionar mais aeronaves A350-1000 à sua crescente frota reafirma a posição da aeronave como referência em operações de longa distância. Com seu design avançado e desempenho com baixo consumo de combustível, o A350-1000 Long Range Leader permite que as companhias aéreas otimizem rotas e, ao mesmo tempo, reduzam o impacto ambiental”, disse Benoît de Saint-Exupéry. “Temos o prazer de fortalecer nossa parceria de longa data com a STARLUX Airlines, à medida que expandem sua presença global e conectam mais destinos com eficiência e conforto.”

‌



O A350 é a aeronave widebody mais moderna e eficiente do mundo e estabeleceu novos padrões para viagens intercontinentais. Ele oferece o maior alcance entre todos os aviões comerciais em produção atualmente. Equipado com a última geração de motores Rolls-Royce, a aeronave foi projetada para voar até 9.700 milhas náuticas / 18.000 quilômetros sem escalas, consumindo 25% menos combustível do que os modelos da geração anterior e com uma redução semelhante nas emissões de carbono.

Assim como todas as aeronaves da Airbus, o A350 já é capaz de operar com até 50% de Combustível de Aviação Sustentável (SAF). A Airbus tem como meta atingir 100% de capacidade de SAF em suas aeronaves até 2030.

‌



A Família A350 recebeu mais de 1.390 pedidos de 60 clientes no mundo todo, com mais de 650 aeronaves atualmente nas frotas de 38 operadoras, voando principalmente em rotas de longo curso.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.